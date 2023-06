Díjazták a rövidfilmek alkotóit

Elöljáróban Lázár-Prezsmer Endre köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, mindig örül a helyi alkotásoknak, és ezúttal is örömmel látta, hogy ennyien vették a bátorságot, hogy belevágjanak a filmkészítés nehéz, de egyben izgalmas munkájába. Ezután Pál-Ferenczi Gyöngyi, a pályázat ötletgazdája és a Tamási Áron Színház igazgatója szólalt fel, felsorolva röviden a Tamási Áron születésének 125. évfordulója alkalmából szervezett Tamási-évad eddigi eseményeit. Mint mondta, az idei évad a sepsiszentgyörgyi színház 75. évada is, és arra törekedtek, hogy ne csupán egy-egy eseményre korlátozódjék ez a két fontos évforduló, hanem „egész évadban lüktessen az ünnepi hangulat”. A Hullámzó vőlegény bemutatója, a Tamási 125 kiállítás, A csoda című sepsiszentgyörgyi előadás levetítése, rajzpályázatok kicsiknek és nagyoknak, projekciók a színház kirakatában, plakátkiállítás az elmúlt 25 év anyagából, a Múlt-képek című visszatekintő videósorozat, a Reflex5 fesztivál és a most záruló rövidfilmpályázat is része volt az ünnepi évadnak – emlékeztetett az igazgatónő.

A levetített rövidfilmek nagy sikert arattak a közönség körében, a diákok hangosan nevettek, ahogy viszontlátták magukat és egymást a mozivásznon, időnként kommentálták is az egyes jeleneteket. A vetítés végén Vargyasi Levente fotográfus, rendező, operatőr röviden értékelte a filmeket, elmondta észrevételeit mindegyik alkotásról, majd Kónya-Ütő Bence színész, zeneszerző is felszólalt, arra biztatva a diákokat, hogy ne hagyják abba az ilyen jellegű tevékenységet, mert ez fejleszti a kreativitásukat, és olyan élményeket kínál, amelyek egész életüket meghatározhatják. Végezetül a szervezők átadták a díjakat az alkotóknak.

Vargyasi Levente, Kónya-Ütő Bence és Lázár-Prezsmer Endre mellett Dobondi Lehel operatőr, rendező is tagja volt a zsűrinek, ő azonban nem tudott jelen lenni a díjazáson. A nevezett szakemberek Vargyasi Bálint, Dudás Hunor és Ráduly Zoltán Rendes feltámadás című filmjének ítélték oda a fődíjat. Két különdíjas film is volt, egyik a Kalitka című munka (alkotói: Szebeni Nikolett, Kardos-Bors Ágoston, Fákó Gergő, Pulugor Szilárd, László Viktória, Miklós Zonga), a másik pedig Bedő Anna, Zoltán-Nagy Ajna, Ilyés Nándor, Simon Zselyke, Fodor Boróka, Nagy András Norbert és Fazakas Balázs filmje, mely ugyancsak a Rendes feltámadás címet viselte. A többi alkotást dicsérettel jutalmazta a zsűri, tehát valamennyi pályázó munkája elismerésben részesült.