Hátrányból hátrányba

Amint arra a szervezet az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közleményében rámutat, a romániai gyermekek életét születésüktől fogva meghatározza a hátrányos helyzet, hiszen Románia továbbra is a legmagasabb csecsemőhalandósággal rendelkező európai országok között van a húsz évvel ezelőtti európai uniós átlagot meghaladó, 2021-ben jegyzett 5,2 ezrelékes aránnyal.

2021-ben több mint 1,5 millió gyermek (a gyerekek 41,5 százaléka) élt a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázatának árnyékában. „A szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázata sokkal magasabb vidéken, mint a városokban: 2021-ben a nagyvárosokban 16,1 százalék, a kisvárosokban és külvárosokban 30,7 százalék, míg a vidéki területeken 50,1 százalék volt ez az arány. Tízből egy család nem engedhette meg magának, hogy megfelelően fűtse otthonát 2021-ben, és majdnem minden ötödik család nem tudott tápláló ételeket biztosítani tagjai számára” –olvasható a közleményben.

A romániai gyerekek több mint fele (55,1 százalék) szeretné elhagyni az országot és külföldön letelepedni, míg egyharmaduk külföldön szeretné folytatni tanulmányait. A kivándorlás legfőbb okai között az oktatási lehetőségek és a romániai életkörülményekkel szembeni elégedetlenség vagy bizalmatlanság szerepel – derül ki a Mentsük meg a Gyermekeket által végzett szociológiai felmérésből.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy bár az oktatáshoz való jog törvény által szavatolt minden gyermek számára, az iskolaelhagyás jelensége változatlanul nagyon magas. A 2019–2020-as tanévben 35 259 tanuló hagyta ott az iskolát, közülük 20 878-an elemi és általános iskolások voltak, 14 381-en pedig középiskolások. A mintegy 2 500 000 iskoláskorú gyermek közül 286 150 hét és 17 év közötti kiskorú nem volt beiskolázva 2021 januárjában.

A romániai 18 és 24 közti fiatalok 15,6 százaléka csak nyolc vagy ennél kevesebb osztályt végzett el, holott Románia 2010-ben célul tűzte ki, hogy 2020 végére a jelenség 11,3 százalékra csökkenjen.

A segélyszervezet arra is kitér, hogy a kiskorú anyák 85 százaléka nem tér vissza az iskolába szülés után, többségük még a terhesség előtt abbahagyja tanulmányait. Minden tizedik kiskorú anya soha nem is járt iskolába. A szervezet statisztikai adatai szerint az Európai Unióban a 15 évnél fiatalabb korban szülő lányok 45 százaléka romániai, 32 százalékuk szerint édesanyjuk is kiskorú volt, amikor világra hozta első gyermekét.

A most 0–17 éves romániai gyermekek közel egynegyedének volt vagy van külföldön dolgozó szülője. 2021 júniusa és 2022 júniusa között 184 000 gyermek élt közvetlen szülői gondoskodás nélkül Romániában, mivel mindkét szülője vagy az egyedüli eltartó szülő külföldön dolgozott. (i.)