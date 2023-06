Az ember a természeténél fogva társas élőlény – fogalmazta meg már az ókorban Arisztotelész, és ez azóta is így van. Társas kapcsolataink mennyisége és minősége hatással van mindennapjaink milyenségére, ugyanis pozitív kapcsolataink értéket adnak életünkhöz, negatív megjelenési formáiban rombolóak tudnak lenni.

A társas kapcsolódások mélysége és intenzitása változó, lehet ismeretség, haverság, barátság, párkapcsolat. És meghatározó személyes hozzáállásunk is egy-egy kapcsolathoz, hogy mennyire vagyunk nyitottak, befogadók, segítőkészek vagy akár felületesek, önzők, irányítók stb.

Valójában minden kapcsolatban vannak lehetőségek. Ez a mi szabad akaratunk szerinti szabad választás lehetősége. Tehát az, hogy milyen szerepet töltünk be kapcsolatainkon belül, csakis rajtunk múlik.

Jó néhány kapcsolatban látni, hogy egyikük feladja magát. Mások meg bántalmazó, mérgező kapcsolatban szenvednek. Nehéz kilépni ezek szorításából, de a választás minden esetben az egyén döntése. Azt a kapcsolatot érdemes fenntartani és éltetni, mely megtart, felemel, épít. Legyen szó akár baráti, akár párkapcsolatról, a működésében lényeges a könnyedség, az örömteli kapcsolódás. Ugyanakkor kapcsolaton belül hajlandóak kell lennünk a nyitottságra, elfogadásra. Vállalnunk kell azt is, hogy elköteleződünk a másik mellett – ez adja a bizalmat, hogy bármi is történik, az illető személy mellett döntök; továbbá ez a hűség is, hiszen játszmák nélküli a viszonyulás, és nemcsak egy opció, egy lehetőség vagyunk egymás számára, hanem maga a választás (azt választom, hogy Téged választlak). Ilyenként merni kapcsolatba lépni bátorság kell, mert ebben benne van a sebezhetőség, hogy őszintén és nyílt lapokkal (meg szívvel) vagyok a másik fél iránt.

Választás kérdése az is, hogy mennyire engedem le a falaimat, zárkózom magamba. Lehet ez egyfajta védekezés a csalódások, a fájdalmak elől, viszont tudni kell, hogy ez a fal elzár a pozitív mély érzések, élmények beáramlásától is.

Tehát nagyszerű dolog, amikor kapcsolatainkban nyitott szívvel és szeretettel vagyunk, viszont amikor már inkább elvesz és lehúz egy kapcsolat, akkor mindig Önmagadat válaszd!

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó