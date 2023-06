A szűk körű, ám meghitt díjátadón Sánta Imre elmondta, sikerült immár hagyományt teremteni azzal, hogy minden évben júniusban és decemberben három olyan diáknak adják át az ösztöndíjat, akik az önkéntes szolgálatban élen járnak és példát mutatnak nem csak diáktársaiknak, hanem a felnőtteknek is. Kiemelte, az elismerés a szó szoros értelmében ösztöndíj, „hiszen díjazzuk azt, amit eddig tettek, s ezáltal szeretnénk őket ösztönözni arra, hogy folytassák ezt a szolgálatot, mert hasznos, mert a segítségnyújtásra szükség van” – mondta.

A Csodaszarvas Alapból – ezúttal negyedik alkalommal – három tízedik osztályos tanulót, Szabó Adriennt, Fejes Dorkát és Kisgyörgy Johannát jutalmazták meg, akik a Máltai Szeretetszolgálat kötelé­kében vállalnak feladatokat. Önzetlen szolgálatukat fejenként 500 lej készpénzzel, illetve 400 lejes könyvutalvánnyal ismerték el. Utóbbit a program partnere, a LibriM könyvudvar ajánlotta fel, és az eredetileg 300 lejes utalvány értékét száz lejjel meg is emelte – ismertette Sánta Imre.

Iskolán kívüli tevékenysége kapcsán Kisgyörgy Johanna elmondta: az önkénteskedés révén másoknak segíthet, és ez szociális fejlődéséhez is hozzájárul, lehetőséget biztosít arra, hogy értékes tapasztalatokra tegyen szert. Fejes Dorka, aki több nagy közösségi rendezvényen is részt vett már a Máltai Szeretetszolgálat tagjaként, úgy érzi, az önkéntesség számára nem csupán egyszerű tevékenység, hanem életstílus, hiszen mindig is azt érezte, szeretne másokon segíteni. Szabó Adrienn önként vállalt munkája kapcsán úgy fogalmazott, „a világban megszámlálhatatlan szép dolog van, ezt szeretném bármilyen érdem nélkül meghálálni”.