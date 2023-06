Már csak három hónap választ el a tizenhatodik megyeszékhelyi Sportnapoktól, amelyet idén is szeptemberben tartanak meg. A szervezők tájékoztatása szerint ez alkalommal is Sepsiszentgyörgy központja lesz a háromnapos esemény fő helyszíne, a cél ezúttal sem más, mint a sportolás népszerűsítése és az egészséges életmódra való ösztönzés. Az előző évekhez hasonlóan a több mint 100 rendezvényt átfogó programsorozat további helyszíneket is benépesít majd.