Veszélyesebben kezdtek a spanyolok, akik negyedóra után akár két góllal is vezethettek volna, de Fabián Ruiz beadását Dominik Livaković a kapufára ütötte, majd Gavi a bal alsó sarok mellé lőtt. A kiegyenlített küzdelem a szünet után is folytatódott, hatalmas mezőnyharc folyt a pályán, de a kapuk nem forogtak veszélyben. A hajrában Ansu Fati dönthette volna el a mérkőzést, ám közeli lövését a gólvonalon álló Ivan Perišić kivágta, hosszabbításra mentve a találkozót. A ráadásban is a spanyol csapat dominált, viszont ellentámadásokból Zlatko Dalić együttese is veszélyt jelentett. Mivel a ráadásban sem született gól, így a sorozat történetében először döntöttek büntetőrúgások a győztes kilétéről. Az idegek harcát a spanyolok bírták jobban, a horvátoktól Lovro Majer és Bruno Petković tizenegyesét is kivédte Unai Simón, míg a túloldalon csak Aymeric Laporte hibázott, majd Dani Carvajal bebiztosította a végső sikert a spanyoloknak, akik történetük során először diadalmaskodtak a sorozatban.

Eredmények, Nemzetek Ligája, négyes döntő: * elődöntők: Hollandia–Horvátország 2–4 (gólszerzők: Malen 34., Lang 90+6., illetve Kramarić 55. – tizenegyesből, Pašalić 72., Petković 98., Modrić 116. – tizenegyesből), Spanyolország–Olaszország 2–1 (gsz.: Pino 3., Joselu 88., illetve Immobile 11. – tizenegyesből) * bronzmérkőzés: Hollandia–Olaszország 2–3 (gsz.: Bergwijn 68., Wijnaldum 90., illetve Dimarco 6., Frattesi 20., Chiesa 73.) * döntő: Horvátország–Spanyolország 0–0 – tizenegyesekkel: 4–5.