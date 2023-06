Tánczos Barna azt követően fordult az olaszországi és más külföldi környezetvédő szervezetekhez, hogy Olaszországban halálra marcangolt egy medve egy kocogó fiatalembert, és az olasz állatvédő szervezetek kezdeményezték az állat áttelepítését Romániába, a zernyesti medverezervátumba. A politikus kifejtette: nem ért egyet azzal, hogy egy emberéletet kioltó vadat a romániai medvemenhelyre hozzanak. A 67 hektáron elterülő zernyesti létesítmény már különben is túlzsúfolt, ezért is van szükség arra, hogy kétmillió eurós beruházással újabb, 60 hektáros medvere­zervátumot hozzanak létre a Keresztényhavason, amely körülbelül száz példány befogadására lesz képes. A volt miniszter azt javasolta levelében, hogy az Európai Unió más országaiban is hozzanak létre a zernyestihez hasonló medvemenhelyeket; ebben a romániai szakemberek tudnak segíteni. Tánczos Barna ugyanakkor a barna medve újratelepítését, valamint a romániai medvék uniós tagállamokba való áttelepítését célzó projektek támogatását kérte a nemzetközi környezetvédő szervezetektől azokra az élőhelyekre, ahonnan kiirtották ezt a fajt.

Leszögezte ugyanakkor, hogy az emberekre támadó, veszélyes példányokat azonnal el kell távolítani. Emlékeztetett: erre lehetőséget is ad a 81-es sürgősségi kormányrendelet, amely kimondja, hogy az emberéletet veszélyeztető medve kilőhető. Az RMDSZ szenátora arra is felhívta a figyelmet, hogy „Románia bizonyos területein a túlszaporodás súlyos problémát jelent, de ez a probléma Európa más területein is előfordul, ezért az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek új intézkedéseket kell kidolgoznia a nagyragadozók kezelésével kapcsolatban”.

A medvékkel kapcsolatosan egy másik állásfoglalás is nyilvánosságra került tegnap: a Román Akadémia közleménye szerint Tánczos Barna környezetvédelmi tárcavezető június 14-én (ebben a tisztségben utolsó munkanapján) jelentette be, hogy aláírta a közel 500 medve kilövésére vonatkozó rendeletet, de előzetesen nem kérte ehhez a Román Akadémia természeti emlékek gondozásáért felelős bizottságának (CMN) hozzájárulását. A kérés aznap estefelé, 18 óra 8 perckor e-mailben futott be, de nem csatolták hozzá az Országos Erdészeti Kutatási és Fejlesztési Intézetnek azt a tanulmányát, amelynek alapján a tárca az intervenciós kvótákról döntött. Az akadémia leszögezi: csak akkor fogják elemezni a kérést, ha a minisztérium a rendelet dokumentációját kiegészíti ezzel a tanulmánnyal. A közlemény emlékeztet arra, hogy a hatályos törvények szerint indokolt esetben a környezetvédelmi minisztérium a tárcavezető utasítására, a Román Akadémia előzetes véleményezése alapján megállapíthat vadgazdálkodási intervenciós kvótákat, „feltéve, hogy nincs elfogadható alternatíva, és az engedmények nem veszélyeztetik az érintett fajok populációinak megmaradását a természetes élőhelyükön”.