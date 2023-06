A sepsiszentgyörgyiekkel való könnyebb kapcsolattartás érdekében csatlakozott a modern és gyors kommunikációs csatornákhoz a helyi rendőrség: a rendfenntartókat ezentúl a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson, illetve Facebookon is elérhetik a megyeszékhelyiek – számoltak be tájékoztatójukban.

Az új lehetőségek kapcsán Hadnagy István, a helyi rendőrség vezetője közölte, nyilvánvalóvá vált számukra, hogy esetenként könnyebb fényképpel vagy rövid videóval ismertetni egy adott problémát, a Facebook, Messenger, valamint a WhatsApp alkalmazás sok ember telefonján elérhető, könnyű és gyors kommunikációt tesz lehetővé, így a rendőrségi munkavégzést is segíti. Példaként említette, hogy egy fénykép alapján könnyebb beazonosítani egy helyzetet, egy helyszínt, de akár egy kisebb-nagyobb szabálysértést is. „A Facebook-oldalunkra üzenetben érkező információk és a WhatsApp-üzenetek is a szolgálatos diszpécserhez futnak be, ugyanúgy kezeljük őket, mint a zöldszámra érkező hívásokat. Ha ezáltal könnyebben tudunk reagálni, megoldani gondokat, akkor ez egy kötelező lépés volt számunkra” – nyilatkozta Hadnagy István.

Az eddig használt, in­gyenesen hívható 08 00 800 767-es telefonszám továbbra is tárcsázható, emellett a WhatsApp-felhasználók a 0739 886 992-es telefonszámon érhetik el a helyi rendőrséget, valamint a facebook.com/sepsipolice címen is. A helyi rendőrség munkatársai eddig is használták a Facebookot, amennyiben olyasmit tapasztaltak, ami a hatáskörükbe tartozik, a következőkben azonban közvetlenül is elérhetőek a közösségi mé­diában, és ezen a felületen a jövőben a rendfenntartók is megoszthatnak a városlakók számára hasznos információkat.