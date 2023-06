A Turul Iroda a fiatalok életének pozitív befolyásolását tűzte ki célul. COM.PASS – Irány a közösségért című eseményük helyszíne június 24-én az egykori dohánygyár udvara lesz, ahová egész napot felölelő, tartalmas programmal várják a látogatókat. Törekedtek arra, hogy minden korosztályt megszólítsanak, így számos gyermek- és ifjúsági foglalkozást kínálnak majd, ügyességi vetélkedőktől a kézműves-tevékenységekig, lesznek családi programok, a Dumasarokban pedig érdekes előadások, inspiráló beszélgetések, de tombolával, városjáró kihívással, zenei programokkal is készülnek, s aki szeretné, megunt társasjátékát vagy kirakósait lecserélheti vagy akár a Berde Mózsa Kör diákjainak ajándékozhatja azokat. Lehetőséget teremtenek arra is, hogy a helyszínen gyermekek és felnőttek egyaránt kipóbálják egy napra, mit jelent az önkéntesség. A programokat a szervezet fiatal önkéntesei és mentorai közösen szervezik, a napot pedig helyi zenekarok koncertjei zárják majd, fellép az Evilági, a Jennifer Mohebbi, a PKW és a Tanulók Házának diákjai is.

A jövő heti rendezvény ugyanakkor az adománygyűjtésre is fókuszál: lehet támogatni a Turul Iroda munkáját, de népszerűsítik az általuk működtetett DOFE (The Duke of Edinburgh’s International Award) programot is, hogy abban bármelyik helyi fiatal részt vehessen. A szervezők szerint a tízlejes belépti díjjal, a tombolával, illetve a foglalkozásokon való részvételkor fizetendő összegekkel, az önkéntes felajánlásokkal a látogatók a fiatalokat célzó programokat támogathatják. Kiemelték, a DOFE program a 14 és 24 év közötti fiataloknak biztosít alternatív képzést, célja az iskolán kívüli, életre való nevelés. A képzés során a jelentkezők heti rendszerességgel három területen vállalnak szerepet: önkéntesség, fizikai és szellemi készségek fejlesztése, majd egy határokat feszegető túrával zárják a programot, amelyet a tervezéstől a kivitelezésig a fiatalok saját maguk végzik. A DOFE programban eddig több mint 170 háromszéki fiatal vett részt Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásznán.

A közösségi esemény programja elérhető a Turul Iroda Facebook-oldalán.