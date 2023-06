Kézdivásárhelyen a Petőfi-busz, tovább gurul

A különleges busz a Vigadó Művelődési Ház előtt állomásozott, a vándorkiállítás anyagát zömében pannók képezik, amelyeket ki is lehet nyitni, de ugyanakkor van érintőképernyős felület is a járműben. A kiállítást felügyelők elmondták: szép számban voltak látogatók, egyéni és csoportos érdeklődők is megtekintették az anyagot.

Ami a buszt illeti, az egy teljes átalakításon átesett, eredetileg 51 férőhelyes Setra S415 UL, amelyet egy közel nyolcliteres motor mozgat. A buszban értelemszerűen az átalakítás nyomán alig néhány ülőhely maradt, elsősorban a két érintőképernyő mögött. Az interaktív rendszer révén az érdeklődő megtudhatja, hogy miként építették át a járművet, meg lehet tekinteni egy Petőfivel kapcsolatos galériát, és a költőhöz fűződő kvíz megoldására is lehetőség van. A képernyő statisztikával is szolgált: eszerint Kézdivásárhely a busz 177. állomása, a vándorkiállítás pedig tegnapig 9970 kilométert tett meg. Összesen 11, Petőfi Sándor nevét viselő oktatási intézmény diákjai tekintették meg az anyagot, és 46 azon települések száma, amelyek valamiképp összefüggésbe hozhatók a Nemzeti dal szerzőjével. A költő nevét Kézdivásárhelyen is iskola viseli, és ismert az a tény is, hogy Petőfi 1849. július 24-én egy éjszakát töltött a céhes városban: az akkori Szarvas fogadóban szállt meg, melynek helyén ma a postahivatal épülete áll. Az épületet 1998. július 23-án domborműves emléktáblával jelölték meg. A költő céhes városi szobra a nevét viselő iskolában található.

A Petőfi Irodalmi Múzeum évfordulós vándortárlata ma Kovásznán, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, pénteken pedig Baróton látogatható.