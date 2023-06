A regionális vízszolgáltató üzemeltetési igazgatója, Buty­ka Elemér a napirenden lévő kisebb munkálatok kapcsán ismertette, az elmúlt időszakban összekötő csöveket cseréltek a Grigore Bălan úton és a Stadion utcában. Itt aszfaltozás következik, így fontos volt még azt megelőzően befejezni az ásást, hiszen ezek következtében mindig rokkan a föld. A Csíki utcában zajló útépítésnél is szükség volt a Közüzemek közbelépésére, miután egy vízvezeték és tűzcsap is megsérült. Munkatársaik a Păiuș David és Oltmező úton is dolgoznak, ott jelenleg a járdákat korszerűsítik, emiatt a tűzcsapokat fel kell emelni. A város több pontján készülnek a szennyvíz- és az esővízhálózat különválasztására, és folyamatosan tisztítják az esővízlefolyókat védő rácsokat.

Butyka Elemér közölte azt is, hogy a Domokos Géza és a Cigaretta utca kereszteződésénél felszerelték a város első intelligens tűzcsapját, amely távolról is vezérelhető, képes folyamatosan figyelni a hálózati nyomást, akárcsak azt, hogy hány alkalommal nyitják meg vagy mekkora mennyiségű víz halad át rajta. Idén további négy hasonló tűzcsapot szerelnek fel a városban. Az ivóvíz minőségének biztosítása érdekében a következőkben kitakarítják a Păiuș David, a Pacé és a Világlátó víztartályait is – ismertették beszámolójukban a szolgáltatók.