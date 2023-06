Az élőszavas népmesemondást népszerűsítik, erősítik

A Kézdivásárhelyen bejegyzett Szóperencia Egyesület mellett a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület (Tura), a Szávitri Alapítvány (Miskolc) és Tekergő Meseösvény Közhasznú Egyesület (Budapest) többéves, a magyar népmeséket és az élőszavas mesemondást népszerűsítő tevékenységük hozadékaként határoztak a Világszárnya Szövetség megalapításáról. Mint azt tájékoztatójukban jelezték, fontosnak tartották, hogy a közös munkát, összetartozásukat egy érdekképviseleti szervezet kereteiben is folytassák. Feladatuknak tekintik az élőszavas népmesemondás népszerűsítésén túl a magyar népmesemondó szervezetek szakmai képviseletét, érdekvédelmét, akárcsak az együttműködési lehetőségek megteremtését is. Fontosnak tartják továbbá az élőszavas népmesemondással foglalkozó szervezetek támogatását és összefogását, kapcsolattartásuk elősegítését az egész Kárpát-medencében. „Hisszük, hogy az élőszó összeköt bennünket, és egyesült erővel tudjuk átörökíteni a múlt hagyományait a jelenünk kultúrájába, ezzel éltetni az elődeinktől kapott szellemi kulturális örökséget” – szögezik le közleményükben.

Kiemelik, „az élőszavas mesemondás lehetőséget teremt az ősi közösségi anyagnak az állandó/folyamatos megfiatalodására/megújulására, hogy a történetek mindig a jelenkor nyelvén szólalhassanak meg. Minden mesemondó egyéni módon közelíti meg a mesék világát, ez a sokszínűség teszi gazdagabbá az élő, elbeszélő művészetet.”

A Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség gyarapítani kívánja tagságát, így olyan civil szervezetek és társaságok csatlakozását várják, akik maguk is élőszavas népmesemondással foglalkoznak. Mint jelezték, elsőként éppen a kisbaconi Benedek Elek Emlékház lépett be a szövetségbe. Bíró Boróka Júlia, az emlékház kulturális menedzsere, Benedek Elek ükunokája jelezte, örömmel vették tudomásul a népmesemondó szövetség megalakulását. „A mese az, amely összeköt bennünket, a Benedek Elek Emlékházat a népmesemondók, az élőszavas mesemondással foglalkozók körével. Fontosnak tartjuk a magyar mesekincs megőrzését, éltetését napjainkban is, valamint a továbbörökítését. Mindennek egyik nagyon fontos színtere az élőszavas mesemondás” – fogalmazta meg.