Hogy tudjuk, mit iszunk

Így most már a Büdöskútnál, a Gémváránál, a Honvéd kútnál és a sugásfürdői Erzsébet-forrásnál is gránittáblákról olvasható, hogy mit tartalmaz az adott borvíz – épp csak az maradt le, hogy milyen panaszokra ajánlott a fogyasztása. Hasonló ismertető feliratok egyébként az 1989-es rendszerváltás előtt is léteztek, de annak idején a források gyógyhatását is feltüntették. (demeter)