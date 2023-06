A nap fotója

Következő írásunk

Történik úgy bárkivel, aki régi emlékeivel bajlódik, hogy az idő múlásával azok megritkulnak, avagy feledésbe merülnek. Jómagam is így jártam Kommandó esetében, és ennek nagyon egyszerű magyarázata van: nem törekedtem arra soha, hogy nyaranta egy-egy lakást kibéreljek, családommal ott tölthessem szabadságomat, barátságokat kössek. Kommandó túl messzire volt Baróttól vagy Sepsiszentgyörgytől, személygépkocsim nem volt, és ez is egyik oka itthon üléseimnek, a háromszéki sátras gyalogtúrák, rokonoknál-barátoknál való egy-egy éjszakázás-elhálás bőven elég volt nekünk-nekem. Néha kisebb sörözés elment volna szalonnasütéssel egybekötve, de ami elmúlt, az elmúlt. Így hát más megoldást kerestem, mert így is összegyűlt annyi kedves, mesésnek is mondható találkozástörténet régi és ma is élő személyekkel, melyekről érdemes szólnom.