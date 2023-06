Menesztették az RMDSZ államtitkárait is

Hétfőn este az RMDSZ államtitkárait és más kormányzati hivatalok RMDSZ-es tisztségviselőit is felmentette tisztségükből Marcel Ciolacu miniszterelnök. Az intézkedés rögtön meg is jelent a Hivatalos Közlönyben.

Az új, kétpárti kormány fejeként Marcel Ciolacu egyszerre tíz RMDSZ-es államtitkártól vált meg, akik az RMDSZ minisztereinek távozásakor mondtak fel. Kelemen Hunor kormányfőhelyettes, Cseke Attila fejlesztési, Novák Károly Eduárd sportért felelős és Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter már múlt héten átadta helyét utódjának, most pedig hivatalosan távozik bukaresti hivatalából Vass Levente egészségügyi és Matuz Zsolt fejlesztési államtitkár, Hegedüs Csilla, az európai projektek minisztériumának államtitkára, Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági, Szép Róbert és Fülöp Loránd környezetvédelmi, Sándor Gábor szállításügyi, Kacsó-Doboly Izabella családügyi, Makkai Péter munkaügyi és Demeter András művelődési államtitkár is. Ciolacu rendeletében Zahoránszki István kormányfőtitkár-helyettest, Derzsi Ákost, a fejlesztési tárca helyettes államtitkárát és Porzsolt Leventét, a környezetőrség főfelügyelőjét is leváltotta.

Azt még nem tudni, mi lesz a prefektusokkal. Jelenleg az RMDSZ-nek négy prefektusa van tisztségben: Arad megyében Tóth Csaba, Szi­lágy megyében Dari Tamás, Hargita megyében Petres Sándor, Kovászna megyében Ráduly István; egyikük sem készül lemondásra, megvárják a kormány döntését. Ugyanezt nyilatkozta Altfatter Tamás, Szatmár megye alprefektusa is. Rajta kívül nyolc másik megyében (Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hunyad, Kolozs, Maros, Máramaros) és Bukarestben tevékenykedik RMDSZ-es alprefektus.

A személyi változások amúgy a miniszterelnöki kabinetet is érintik, a PSD-s kormányfő menesztette elődje, a PNL-s Nicolae Ciucă kabinetfőnökét és tanácsadóit, és újakat nevezett ki helyükbe. Az új kormányt alkotó két párt között hétfőn jelentek meg az első nézeteltérések is, miután a PSD-s kormányfő elutasította a PNL kormányfőtitkár-jelöltjének, Mircea Abrudannak a kinevezését, aki volt Kolozs megyei prefektusként a párt egyik erős emberéhez, Emil Boc kolozsvári polgármesterhez áll közel. Miután a PNL nem volt hajlandó más személyt javasolni a tisztségre, a központi sajtó beszámolói szerint a két kormánypárt a ma esedékes koalíciós ülésen ismét napirendre tűzi Abrudan kinevezésének ügyét.