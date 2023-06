Olvasóink több rendben is jelezték, hogy az Állomás negyedben, az Olt partján található telepen jó ideje nem történik semmi, az építési terület jelentős részét pedig újra beborította a növényzet. Megkeresésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy idén valóban nem haladtak, mivel több kisebb hibára derült fény a tervben, melyeket ki kellett javítani, addig a kivitelezők nem folytatják a munkát. Mostanra a hibákat orvosolta a tervező. A kivitelezőkkel való egyeztetéseken arra jutottak, hogy a tervekben történt változtatások miatt a költségeken is módosítani kell és legkésőbb júliusban újraindulhat az építkezés, területrendezés. Ehhez képest múlt héten végül visszatértek a munkagépek. Az elöljáró hozzátette, hogy az elhagyott telepet a természet részben visszahódította, a növényzetet a tó majdani medréből ismét el kell távolítani, ez egy plusz kellemetlenség, de ezen túl is bőven akad teendő, míg a beruházás célegyenesbe kerülhet. Mint ismert, a munkálatokat idén év végéig le kellene zárni, de a fentebb említett leállás miatt nagy az esélye, hogy nem sikerül tartani a határidőt. Az alpolgármester ugyanakkor hozzátette, várhatóan a nagyobb értékű, uniós forrásokból finanszírozott beruházások esetében engedélyezik a halasztást, így az Állomás negyedbeli tónál is érvényes lehet ez a könnyítés, de végleges döntés még nincs ezen a téren.

Mint ismert, az állomási tó és környéke átalakítását és korszerűsítését 2021 közepén kezdte el a közbeszerzést elnyerő két helyi vállalkozás – a Conico és a Baumeister – alkotta társulás. Az állomási tó és környékének felélesztését célzó beruházást javarészt európai uniós alapokból finanszírozza a város. A Regionális Operatív Program révén sikerült támogatást nyerni, a finanszírozási szerződést 2020 tavaszán írták alá. A beruházás teljes értéke a szerződés aláírásakor megközelítette a 18 millió lejt, amiből 17,7 millió lej volt az uniós támogatás. A végső kiadások – mint majd minden beruházásnál – az időközben bekövetkezett energetikai és gazdasági válság miatt várhatóan magasabbak lesznek, és a többletet az önkormányzatnak kell biztosítani (az EU-források esetében nincs költség-kiigazítási lehetőség). A tervek szerint a tó eredeti vízfelületének mintegy kétharmadát állítják vissza, a fennmaradó egyharmadot földdel töltik fel, és az árvízvédelmi töltéssel együtt más szerepet kap. A munkálatok során megerősítik és szigetelik a tó medrét – a korábban az egyik fő gondot jelentő szivárgás megelőzésére –, a vízveszteség pótlására szivattyúkat szerelnek fel. A csónakázásra is alkalmas tó és a környék helyreállításával közel háromhektárnyi zöldövezetet alakítanak ki, a töltésen sétányokat, ezenkívül kávézót és illemhelyet építenek, ugyanakkor futó-, kosárlabda- és futballpályát is létesítenek. Tavaly az önkormányzatnak hosszas egyeztetés és többszöri nekifutás után sikerült megvásárolnia a tó szigetén található kétszáz négyzetméteres területet is (az egykori cukrászda romjai találhatóak itt), és ezt is beépítették a beruházás terveibe. Az idevágó költségeket a városnak kell állnia, de ezek nem túl jelentősek, tavaly nagyjából 160 ezer lejre rúgtak.