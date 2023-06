Előző írásunk

Gyermekkorom óta vonz a kasza. Nem a motoros – régen nem is volt ilyen –, hanem az igazi. Talán azért, mert a falun töltött nagyvakációkon az unokatestvérem mindig azzal büszkélkedett, hogy ő is kaszálni jár a felnőttekkel, attól lett olyan erős és izmos, amilyen valóban volt. Három évvel fiatalabb vagyok nála, és persze ő volt a példaképem, ezért néha én is kézbe vettem a kaszát, de túl nagy és nehéz volt nekem akkoriban. Meg is mosolyogtak a felnőttek.