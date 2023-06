Piedone visszatér

13 letöltött hónap után szabadlábra helyezték tegnap a Colectiv-perben négyévi szabadságvesztésre ítélt Cristian Popescu Piedonét, akit Bukarest 5. kerületi polgármestereként börtönöztek be, most pedig újra elfoglalhatja ezt a tisztséget.

A politikust – aki 2006-ban hivatalosan is felvette a Bud Spencer által alakított Piedone rendőr nevét – tavaly májusban ítélte négy év letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti ítélőtábla a Colectiv-perben. Ezzel felére csökkentette a bukaresti törvényszék által kiszabott, 8 év és 6 hónapról szóló büntetést. Az ítélőtábla ugyanakkor azoknak a vádlottaknak a listájáról is törölte a volt polgármestert, akiknek több millió euró kártérítést kell fizetniük a Colectiv-tűzvész áldozatainak. Piedonét – aki 2015-ben a főváros 4. kerületének volt polgármestere – azzal vádolták, hogy jogellenesen, a tűzvédelmi szabályok figyelmen kívül hagyásával írta alá a Colectiv klub működési engedélyét. A 65 fiatal emberéletet kioltó, és száznál több maradandó sérülést okozó tűzvész miatt indított perben hét év után hirdettek jogerős ítéletet.

Ennek alapján Cristian Popescu Piedone bevonult a rahovai börtönbe, de napokon belül semmisségi folyamodványt nyújtott be az ítélet ellen. Ennek adott most helyt a legfelsőbb bíróság: felmentette a hivatali visszaélés vádja alól és a perköltségek kifizetésének kötelezettsége alól is, és elrendelte szabadlábra helyezését. Négy másik vádlott semmisségi folyamodványát ugyanakkor elutasította a bírói testület.

Cristian Popescu Piedonénak jogában áll folytatni kerületi polgármesteri megbízatását, Diana-Anca Artene ideiglenes prefektus már bejelentette, hogy az ítélet hivatalos kiközlése után kiadja a rendeletet tisztségbe való visszahelyezéséről.

Maga Piedone azt nyilatkozta a börtönből kijövet, hogy ártatlan volt, de nem fog kártérítést kérni, mert nincs meg a kora hozzá (az idén töltötte a 60 évet), egyebekkel akar foglalkozni. A polgármesteri tisztségbe visszatér, a mandátum végéig pedig eldönti, hogy a továbbiakban mihez kezd. Kijelentette: akkor is ártatlannak vallotta volna magát, ha a saját gyermekei haltak volna meg a 2015 őszén kitört tűzvészben. Betartotta a törvényt, tiszta a lelkiismerete, nem volt, ahogy megelőzze a bajt – szögezte le. Hozzátette: az állam nem tett semmit, a törvények nem változtak, alkalmazóik ma sem tehetnek mást.

A Colectiv-tragédia óta eltelt nyolc évben semmi sem változott a hazai egészségügyben: habár évente több száz eseményt szerveznek a romániai orvostudomány jövőjéről, „a rendszer szakértői nem voltak képesek bármit is építeni” – véli a Colectiv GTG 3010 Egyesület elnöke, az egyik áldozat édesapja. Eugen Iancu szerint számítani lehetett arra, hogy szabadlábra helyezik Cristian Popescu Piedonét, miután a Colectiv klub működési engedélyét jóváhagyó városházi igazgatókat is szabadon engedték. „A romániai igazságszolgáltatás egy túlfizetett szégyenfoltja az országnak” – írta közösségi oldalán Iancu. Egy másik áldozat édesapja is megszólalt: Narcis Hogea úgy véli, az igazságszolgáltatás időhúzásra játszik, a felejtésre számít; van ugyanis egy másik per is, amit a kórházi körülmények kivizsgálására indítottak, de az ügyészek nyolc év alatt sem zárták le, már a hívásokra sem válaszolnak.