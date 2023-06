A legmagasabb arányt Romániában (93 haláleset egymillió lakosra számítva), Bulgáriában (81) és Lettországban (78) regisztrálták. Az Európai Unió területén 2021-ben 19 917 személy halt meg közúti balesetben, míg egy évvel korábban 18 834. A 2020-as csökkenés nagyrészt a koronavírus-járvány miatt elrendelt utazási korlátozásoknak tudható be. 2021-ben az EU egészét tekintve 45 haláleset jutott egymillió lakosra. (Agerpres)

RÓKAVADÁSZAT SZÉKELYUDVARHELYEN. Kilőtte a székelyudvarhelyi Sósfürdő utcában tyúkokat ölő rókát, illetve annak két kölykét a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület; a harmadik kölyök elmenekült, de a vadászok szerint még túl kicsi ahhoz, hogy megéljen az anyja nélkül. Az állatok a Bányai János Szakközépiskola közelében tanyáztak, és a múlt héten két háztartáshoz betörve tucatnyi tyúkot öltek meg, ezért a polgármesteri hivatal az ártalmatlanításukat kérte. A vadásztársulat vezetője szerint a felnőtt róka nagyon le volt fogyva, vélhetően kicsinyei etetése miatt támadt a közelben tartott tyúkokra. (Székelyhon)

CIOLACU UNOKAHÚGÁT ALKALMAZTÁK. Két állami állása is van Marcel Ciolacu kormányfő unokahúgának, akinek pályafutása igen érdekesen alakult. A fotóművészeti diplomával rendelkező Andreea Ciolacu előbb nagybátyja egyik (üzleti tanácsadással foglalkozó, kétszemélyes) buzăui cégénél kezdett dolgozni titkárnőként, és ezt az állását akkor is megtartotta, amikor a bukaresti operaház, majd egy parlamenti képviselő tanácsadója lett. 2017-ben a művelődési minisztérium egyik államtitkárságán volt tanácsadó, 2019-ben a bukaresti önkormányzat kulturális központjában és egy Ciprusban bejegyzett cégnél, 2020-ban a Román Kulturális Intézet (ICR) egyik (politikai alapon kinevezett) alelnökénél. Emellett idei vagyonbevallása szerint tavaly a közszolgálati rádiónál is alkalmazták „szervezeti fejlesztési” szakértőként. Eddig ez a legjobban fizető munkahelye: a korábbi pár száz vagy legtöbb 3000 lejes havi fizetéséhez képest a rádiótól tavaly közel 68 ezer lejt kapott, de nem tudni, hány hónapra, mert a rádió és ő maga is megtagadta a választ erre a kérdésre. Az egész azért különösen érdekes, mert Ciolacu nemrég jelentette ki, hogy elege van az állami állások protekciós betöltéséből. (G4Media)

ZÁSZLÓSZABÁLY. Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, amelynek értelmében Románia zászlajára csak a törvény vagy a katonai szabályzat által jóváhagyott feliratok és szimbólumok kerülhetnek. A jogszabály a Románia zászlajának kitűzéséről, a nemzeti himnusz énekléséről és a Románia címerével ellátott pecsétek közintézmények általi használatáról szóló 1994/75-ös törvényt módosítja. (Agerpres)