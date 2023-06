Újabb tűzzsonglőr-show-t mutat be az M Studio

„A társulat korábbi tűzzsonglőr-produkciójának, a Pyrónak a sikere után egy újabb látványos tűztáncot mutat be az M Studio, amelyben új eszközök és új koreográfiák kelnek életre a társulat színészeivel” – hirdeti a mozgásszínházi társulat ajánlója. Mint emlékeztetnek, a Pyro című produkciót 2020 júniusában mutatta be, és közel negyven alkalommal játszotta a társulat sepsiszentgyörgyi helyszíneken, továbbá más erdélyi városok terein is. A rengeteg pozitív visszajelzés, a nézők köré­ben aratott siker bátorította őket arra, hogy ismét megpróbálják elkápráztatni a kicsiket és nagyokat egy gazdag látvány- és hangzásvilágú tűzzsonglőr-produkcióval, melyet reményeik szerint hasonló nyitottsággal fogad majd a közönség.

A Fire Flow című előadás zenéjét Alexandru Suciu jegyzi, előadók: Bajkó László, Balázs Judith, Chirițescu György, Deák Zoltán, Gáll Katalin, Nagy Eszter, Polgár Emília, Szekrényes László és Veres Nagy Attila. A produkció létrejöttét Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Communitas Alapítvány támogatta. A Fire Flow-t június 24-én és 27-én is játssza a társulat ugyancsak fél tíztől a főtéren.

Az M Studio Mozgásszín­ház társulata június 19-én és 20-án (hétfőn és kedden) Craiován vendégszerepelt a Marin Sorescu Nemzeti Színházban, ahol az Arcadie Rusu rendezésében készült A lecke, valamint a Ioana Marchidan által jegyzett Are we human or are we dancers? című mozgásszín­házi előadásokat mutatták be.