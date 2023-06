Komolyzenei fesztivál Sepsiszentgyörgyön

Az eddig is sokszínű kulturális kínálat bővítését egyrészt a komolyzene kedvelőinek és művelőinek igényével indokolja az önkormányzat, de a műfaj minél szélesebb körben való népszerűsítése is cél. Épp ezért klasszikus és kortárs műveket is műsorra tűztek, a fellépők névsora pedig magas színvonalat ígér: az első napon, július 6-án a világhírű Kaganovskiy Virtuózok koncerteznek, július 7-én a Lilium Quartet kamarazenekar, Kolonits Klára Kossuth-díjas operaénekesnő, illetve Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész koncertjei szerepelnek a programban, július 8-án Radnóti Róza zongoraművész, Veress Ábel, a 2019-es bukaresti Magyar Zene Fesztivál Cziffra György tehetségdíjas zongoraművésze, valamint Bogányi Gergely Kossuth-, Liszt- és Prima díjas zongoraművész lép fel, aki a jelentős sajtóvisszhangot kapott, magyar fejlesztésű „Bogányi-zongorán” játszik majd; e napon Sebestyén-Lázár Regina és Dénes Dorottya, a Plugor Sándor Művészeti Líceum két végzős diákja saját szerzeményt mutat be. A zárónapon, július 9-én a Clarinetto kamarazenekar, Szőcs Botond zongoraművész, illetve a temesvári Banatul filharmónia koncertjeit lehet meghallgatni.

A hangversenyek a délutáni órákban kezdődnek, több különböző helyszínen: a legtöbbet a Krisztus Király-templomban tartják meg, de az Árkosi Kulturális Központban, a dohánygyárban és az Erzsébet parkban is felcsendül a muzsika. A SepsiClassic fesztivált az önkormányzat, a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Háromszéki Mikes Kelemen Egyesület szervezi. A rendezvény teljes programja a sepsiclassic.ro oldalon és a fesztivál közösségi oldalán látható, jegyeket már ezen a héten kezdenek árusítani. Egy jegy teljes ára 30–40 lej, kedvezménnyel 15–20. A dél­előtti programokra – július 6-án és 7-én Zsoldos Dávid tart egy-egy zenetörténeti előadást, 8-án Kodály Zoltán Székely fonóját, 9-én Bartók Béla Kékszakállú hercegét vetítik – a belépés ingyenes, mindkettő 10 órakor kezdődik a moziban.