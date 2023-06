Jazz & Blues Fesztivál másodszor

A fellépő előadók közül egyesek koncerteztek már Sepsiszentgyörgyön vagy a térségben, mások kevésbé ismertek a háromszéki közönségnek, kiválasztásuknál a szakmai elismertség volt az elsődleges szempont – áll a fesztivál ajánlójában.

Még nem járt Sepsiszentgyörgyön a romániai dzsessz-rock műfaji palettán új színt képviselő, a szentgyörgyi születésű dobos nevét viselő zenekar, a Condrea Ovidiu Quartet, valamint a magyarországi fúziósdzsessz-szférából érkező, a dzsessz hegedülést magas szinten művelő Frankie Látó és zenekara, a Frankie Lato Quartet.

A szentgyörgyiek számára már ismert dzsesszelőadók közül ismét fellép városunkban a nemzetközi hírű, Németországban élő szaxofonos, Nicolas Simion két fiatal zenésztársával, a fesztiválon tavaly megismert Andrei Petrache zongoristával és Răzvan Florescu vibrafonossal.

Egy másik ismert zenekar a budapesti Canarro, amely „zenéjében ötvözi a nyugat-európai manouche swinget a múlt századi Budapest szalonzenéivel, mindezt fűszerezve egy csipetnyi Párizzsal és a jazz-zene szabadságával”.

Az autentikus blues műfaj nagy romániai képviselője, „Sir” Vali Răcilă a több mint húsz éve működő sepsiszentgyörgyi Free Connection formáció zenészeivel lép fel, mely nevek ugyancsak garanciát jelentenek a jó koncerthangulathoz.

A péntek esti sztárfellépő Magyarországról érkezik. A Pribojszki Mátyás szájharmonikás-énekes által vezetett Jumping Matt & His Combo improvizációkkal teli, hangulatos, pozitív „west coast jump” zenét játszik, mely blues, szving, boogie-woogie, valamint rock and roll elemeket is tartalmaz, mindezt megspékelve soul és funky érzésekkel.

Szombat este egy Olaszországból érkező formáció zárja a fesztivált: a Daniele di Bonaventura által vezetett kvartett egy improvizációkkal fűszerezett, etno, dzsessz és tangó határmezsgyéjén mozgó zenekar, mely távol áll a száraz manierizmustól és intellektuális kísérletezéstől, inkább mediterrán életérzéseket közvetít. A zenekarvezető a tangóharmonikához hasonló bandoneon nevű hangszeren játszik.

A jó zene mellett a sepsiszentgyörgyi Borbrigád által kínált minőségi borok és a Vendelin vendéglő gazdag ízvilágú ételei is várják a közönséget az ’56-os emlékparkban a Jazz & Blues Fesztiválon.

Egy teljes árú napi jegy 60 lejbe kerül, kedvezményes jegyet (12 év feletti diákok és nyugdíjasok számára) 40 lejért válthatnak. A mindkét napra szóló fesztiválbérlet 100 lejbe kerül. Jegyeket, bérleteket a Városi Kulturális Szervezőirodában és a www.bilete.ro honlapon, illetve a helyszínen lehet vásárolni. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik a helyszínen.