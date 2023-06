Nem a fogyasztók fizetik az utcai veszteséget

Kozsokár Attila, a Közüzemek vezetője példaként felhozta, megesett már, hogy egy csőtörés helyszínén több napon át folyt a víz, mivel hosszabb időbe telt, amíg a meghibásodást elhárították. Elismerte, ez valóban nem ideális helyzet. „Úgy kell elképzelni ezt is, mint a sürgősségen a betegek ellátását: nem az érkezési sorrend, hanem a probléma súlyossága szerint határozzuk meg a feladatok elvégzésének sorrendjét, mivel nincs akkora csapatunk, hogy minden problémát azonnal megoldjunk” – magyarázta. Hozzáfűzte, ez veszteség a társaság számára, mert jó minőségű víz folyik el, azonban igyekszenek a lehető leghamarabb orvosolni a bajt.

Az igazgató szerint ugyanakkor különbséget kell tenni a csőtörések közt, mert lehet, hogy egy adott helyen szemmel láthatóan szivárog a víz, azonban ha egy másik helyszínen több száz ember maradna víz nélkül, akkor előbb a nagyobb probléma megoldására összpontosítanak.

A vízszámlákon feltüntetett vízveszteség kapcsán a Közüzemek ismertette: az a tömbházi fő vízórák és a lakásokban elhelyezett költségelosztó órák közti különbséget jelenti. Amennyiben a főóra után folyik el jelentősebb mennyiségű víz, annak ára már a lakókat terheli, ugyanis a tömbházakon belül található vezetékek karbantartásáért a lakótársulás a felelős. Amennyiben valakinek az otthoni vízóra után hibásodik meg a vezetéke, az elfolyt víz költsége az illetőt terheli – mutattak rá.

Kozsokár Attila beszámolt arról is, a Közüzemek Rt. maga is komoly vízfelhasználó, a vezetékek mosására jelentős mennyiséget fordítanak, s ezt könyvelésileg veszteségként írják le, ugyanígy kerül leírásra a csőtörések által okozott veszteség is. „Az ideális helyzet az lenne, hogy amint egy hibát jelentenek, megyünk és azonnal javítjuk. Ez az esetek túlnyomó többségében így is van, de mi is küzdünk a munkaerő hiányával, így sajnos van rá példa, hogy napok telnek el a meghibásodás és a javítás között” – fejtette ki.