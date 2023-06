Az önkormányzat tájékoztatása szerint a Csíki utcában elkezdődött az aszfalt alaprétegének a leöntése a Templom utca és a Romulus Cioflec utca közötti, teljesen lezárt szakaszon. A városháza szerint a hétvégétől itt újraindulhat a járműforgalom, viszont a járdafelújítást folytatja a kivitelező, ezért a Templom, Daczó és Vojkán utca esetében fenntartják a forgalmi korlátozásokat, azaz kétirányúak maradnak. Szintén a hétvégén a kivitelező kiterjeszti a munkálatokat a Csíki utca Romulus Cioflec és Mező utca közötti részére, ezen a szakaszon teljesen lezárják a közúti forgalmat (eddig egy sávot még használhattak a járművek, de mostantól már kerülni kell). A kivitelező egyébként a Csíki utca fennmaradó részén is dolgozik, a Mező utca és az Árkosi út, valamint az Oltmező úti kereszteződésig tartó részeken is fél sávon lehet csak közlekedni.

Szintén a városháza tájékoztatása szerint a vállalat tegnaptól nekilátott a Stadion utca korszerűsítésének, első szakaszban a Dózsa György és a Vasile Goldiș utca közötti részen dolgoznak, és a járdák szegélyköveinek cseréjével kezdik.

Mint ismert, a Csíki és a Stadion utca korszerűsítése is egy nagyobb beruházás része, mely során öt utca újul meg az általános városi mobilitási terv keretén belül. Az említett két utcán kívül a Gyár, a Nicolae Iorga, valamint a Grigore Bălan esik át részleges vagy teljes korszerűsítésen. A munkálatokat végző Geiger csoport a Gyár, valamint a Nicolae Iorga utcán is dolgozik, előbbinél már az úttesten dolgoznak, utóbbinál még a szegélykövek cseréje zajlik. Az említett utcákon kívül szintén a beruházás része az Oltmező és Păiuș David úton megkezdett munkálat, itt járdákat alakítanak ki. A munkálatokat európai uniós forrásokból finanszírozzák, a befejezési határidő ez év vége. Az elmúlt években a Csíki utcában a Közüzemek miatt késett többször is a korszerűsítés, emiatt a további munkálatok odaítélését is késve tudta meghirdetni a város, így állt elő az a helyzet, hogy jelenleg az összes helyszínen nagyjából egy időben kell dolgoznia a kivitelezőnek. Az önkormányzat eddigi közlései szerint azonban a kivitelező Geiger az ütemterv szerint halad.