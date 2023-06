Hol, hogyan teljen a nyÃ¡ri vakÃ¡ciÃ³?

Vidékünkön évek óta nagy népszerűségnek örvendenek, igen sok gyermeket vonzanak a történelmi egyházak nyári programjai. A hiánypótló foglalkozások rendszerint missziós célt is szolgálnak, a tartalmas időtöltés vallásos neveléssel egészül ki. Az evangelizációs és bibliahetek időpontját az egyházközségek, plébániák évek óta meghirdetik a közösségi médiában, így érdemes figyelemmel követni oldalaikat. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-plébánia nyári programjai rendszerint több száz gyermeket vonzanak, az augusztus 14–20. között tartandó evangelizációs hétre már lehet jelentkezni. A református vártemplomnál július első hetében gitároktatáson vehetnek részt a hangszer iránt érdeklődő fiatalok, a vakációs bibliahetet pedig augusztus 28. – szeptember 1. között szervezik meg. A Szent József-plébánián július 27–30. között a 4–7. osztályos gyerekek részére lesz nyári tábor, míg a 4–10 éves korosztály számára augusztus 21–27. között szerveznek evangelizációs hetet. Az egyházközségi családos tábort augusztus 31. – szeptember 3. között tartják Sugásfürdőn.

A testnevelők, pedagógusok által életre hívott Napsugi napközis kaland- és élménytáborok immár több mint tízéves múltra tekintenek vissza a megyeszékhelyen, idén ismét két turnusban, július 3–7., illetve 10–14. között szervezik meg a népszerű, naponta változó foglalkozásokat kínáló tábort. Részletek és jelentkezés a napsugi.ro oldalon.

A tanulást (román és angol nyelv, matematika) és a szórakozást ötvözik a CoRepeta Nyelviskola napközis és bentlakásos nyári táborai, az érdeklődők már június végétől bekapcsolódhatnak egyhetes foglalkozásaikba, melyekről részletes leírást Facebook-oldalukon, illetve a corepeta.ro honlapon egy­aránt közölnek. Hasonló programokat ajánl a Játékos Nyelviskola is, ahol már a héten elkezdődött a 6–10 éves korcsoportot megszólító román élménytábor, s a nyár folyamán a 11–14, illetve a 15–18 éveseknek is kínálnak tartalmas, egyhetes elfoglaltságot.

Július második hetében a Benedek-mezőre várja a 7–13 éveseket a Guzsalyas Alapítvány hagyományos Nyári Kaláka táborába, s ugyancsak júliusban szervez nappali zenei tábort kisiskolásoknak a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola. A részvétellel kapcsolatos tudnivalók az alapítvány, illetve a népiskola közösségi oldalain érhetők el.

Izgalmas és szórakoztató foglalkozásokat kínálnak a Young Engineers program keretében a legózás iránt érdeklődő gyermekeknek, július elejétől augusztus végéig főként a 6–12 éveseket várják a megyeszékhelyi Sólyom utcai székházukba, ahol játsz­va ismerkedhetnek a természettudományok alapjaival. Az egyhetes foglalkozások részleteit a Young Engineers Mid Transylvania Facebook-oldalán tették közzé.

Egész nyarat felölelő, a megye több települését is érintő programokat hirdetnek a Vándor Tábor Facebook-oldalán. A hét elején Bikfalván kezdődött kalandtáboruk, amelyet román nyelvtábor követ majd, júliusban pedig az úszó- és sport-, exatlon-, illetve zenés tábor mellett ezermestereknek szóló tevékenységeket szerveznek. Tartalmasnak ígérkezik náluk az augusztus is, kizárólag lányokat megszólító tábort hirdetnek, de kis művészek csatlakozását is várják.

Felsorolásunk mindössze ízelítő a számtalan lehetőségből, mellyel gyermekeink élhetnek a nyár folyamán. Érdemes a természetbe csábító tevékenységek után is kutatni, hiszen a térségünkben működő lovardák is szerveznek nyári gyermekprogramokat, és a Vargyas-szorosban idén is lesz gyermek-visszavadító tábor, aki pedig a megyehatárokon túl va­kációzna, a taborok.ro honlapon pásztázhatja régiókra lebontva a gazdag kínálatot.