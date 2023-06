Székelyfölddel, Háromszékkel ismerkednek a gyermekek

Idén 38, a szeretetszolgálat helyi szervezetei által kiválasztott 8–12 éves gyermek találkozhatott a megyeszékhely közelében. Vendégek érkeztek Szatmár, Maros és Brassó megye térségéből is – tudtuk meg Székely Róbert önkénteskoordinátortól, aki elmondta, az a céljuk, hogy évről évre minél több gyermeknek esélyt biztosítsanak arra, hogy Székelyföldre látogassanak, kikapcsolódjanak, új ismeretségeket kössenek, „hogy a tömbmagyarság ily módon is támogassa a szórványban élőket” – fogalmazott. Az előző napokban sok érdekes tevékenységben vettek részt a gyermekek, volt sport-, illetve vizes nap is, de arra is odafigyeltek a házigazdák, hogy a máltás szellemhez igazodva lelki töltetű reggeli imákra és napzáró, nevelő jellegű beszélgetésekre is jusson kellő idő. A gyermekcsapat szerdán Sepsiszentgyörgyre látogatott, a várossal ismerkedtek egy kincskereső játék keretében, tegnap pedig egy biológiatanár vezetésével túráztak, ismerkedtek a helyi adottságokkal, tanultak környezetünkről.

A Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi csapata a következő hetekben újabb gyermekcsoportokat lát vendégül és táboroztat Háromszéken, jövő héten hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szerveznek szabadidős programokat, majd a mozgássérülteket fogadják, később pedig az őrkői gyermekeket hívják napközis táborba a megyeszékhelyen.