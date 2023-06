Fő a népszerűség

Az államférfiak is emberek. Kemény férfiak, erőskezű nők. Persze az államférfiak többet megengedhetnek maguknak, mint államhölgy kollégáik. Mert ugyan mit is mondanánk, ha egy asszony tenne úgy, mint a francia elnök Macron, akit azért bírálnak most szerte a világon, mert 17 másodperc alatt lehúzott egy 0,33 literes sört, és büszkén csapta az asztalra az üres üveget, amikor kedvenc rögbicsapata francia bajnokká avanzsált.

Pedig az elnök a francia borászat nagy támogatója, és azt mondta korábban, hogy délben és este is megiszik egy-egy pohár bort. Az a vélemény, hogy a jobboldali választók felé akart nyitni eme vitézséggel, mutatva, hogy a nép embere. Régebben azt mondta, hogy nem a borfogyasztás, hanem a túlzott sör- és szeszes­ital-fogyasztás veszélyes a fiatalokra. Most felelőtlenséggel és toxikus férfiassággal vádolják.

Minden magas rangú államférfi (és államnő) népszerűségre szeretne szert tenni, ezért a nép egyszerű fiának, illetve lányának mutatkozik, így erősnek, férfiasnak akarja láttatni magát.

A mi miniszterelnökünk, Marcel Ciolacu, miután bemutatta nagyszerű gazdasági programját és megmondta: „Harcolunk azért, hogy a románok ne legyenek Európa modern rabszolgái” (akik az unióban a legkevesebbet keresik), arra számíthat, hogy növekszik a népszerűsége. Csökkentené az alapélelmiszerek árát is. Már tárgyalt erről az üzletláncokkal, amelyek, úgy tudni, nyitottak lesznek. Gondolom, az árcsökkentéstől függetlenül, saját órarendjük szerint lesznek nyitva ezután is. Azután a miniszterelnök őszerénysége földi halandóként metróra ült. Pedig utazhatott volna biciklivel is, vagy rollerrel. Azt mondta, hogy földalattin utazni teljesen normális dolog. Szerencsére a metró dolgozói nem sztrájkoltak. Azt is tervezi, hogy vonattal utazik a tengerre Sorin Grindeanu közlekedési miniszterrel együtt. Azt csak remélhetjük, hogy nem gyúl ki a rangos utasok alatt a szerelvény, mint ahogy azt is, hogy a várható késés a nemzetközi politikában sem okoz különösebb fennakadást. Pedig mindenképpen jobb minálunk vonattal utazni, mint autóval, mert az Európai Unióban Romániában halnak meg a legtöbben közúti balesetekben. Különösen veszélyes lenne államférfiaink számára az autókázás amiatt is, mert a statisztikák szerint az autóbalesetben elhunytak között négyből három férfi. Ennek egyik oka, hogy nincsenek autópályáink, de most megérdemli a közlekedési miniszter, hogy magával vigye nyaralni Ciolacu, mert olyan jól tevékenykedik, hogy nemsokára aszfaltozni kezdik a moldvai A7-es autópálya első kilométereit. A 19 éve épülő észak-erdélyi autópályát viszont nem sikerül befejezni, de az nem is baj.

A miniszterelnök azt nem mondta meg előre, hogy mivel utazik a Moldovai Köztársaságba. Azt, hogy kivel, már tudtuk, mert együtt mentek a volt miniszterelnök Nicolae Ciucăval. Ha még nagyobb népszerűségre akartak volna szert tenni, akkor lehet, kerékpárra pattannak, a Prut folyót pedig úszva szelik át. Azt mondják, hogy támogatják Moldova felvételét az Európai Unióba, de úgy gondolom, inkább Romániába szeretnék felvenni keleti szomszédunkat. Ha így fejlődik a barátság a két ország között, és így szeretik a moldovaiak a mi államférfiainkat, akkor létrejöhet egy perszonálunió (két ország egy uralkodóval). De jobb lenne, ha a kettőből egy ország lenne két elnökkel, mert így a mostani moldáv elnöknőnek, Maia Sandunak is maradna valami a hatalomból. Moldovába fog utazni Iohannis is, de mivel már nem lehet többször elnök, neki nem kell már a népszerűséget hajszolnia, így valószínű, hogy ő a már megszokott luxusrepülőgépével furikázik. Az elmúlt kilenc évben csak egyszer jött felénk, Székelyföldre, pedig a magyarok rá szavaztak, mert azt hitték, hogy kisebbségi lévén megérti majd gondjaikat, de hát tévedni emberi dolog. És látszik, hogy haragszik a magyarok képviselőire is, mert amikor legutóbb hozzá mentek, még kezet sem adott nekik. Pedig ha már hagyta kirúgni őket, nyújthatta volna nekik részvétnyilvánítás gyanánt a kezét abból az alkalomból, hogy kimúltak a kormányból.

Gondolom, azért nem jött hozzánk Iohannis olyan gyakran, mint a magyar miniszterelnök, mert nincs sem Hargita, sem Kovászna megyében olyan repülőtér, ahol a luxusgépe leszállhatott volna.

