Az államférfiak is emberek. Kemény férfiak, erőskezű nők. Persze az államférfiak többet megengedhetnek maguknak, mint államhölgy kollégáik. Mert ugyan mit is mondanánk, ha egy asszony tenne úgy, mint a francia elnök Macron, akit azért bírálnak most szerte a világon, mert 17 másodperc alatt lehúzott egy 0,33 literes sört, és büszkén csapta az asztalra az üres üveget, amikor kedvenc rögbicsapata francia bajnokká avanzsált.