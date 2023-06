Bihari Edömér nagyajtai polgármester elmondása szerint vasárnap reggel semmi előjele nem volt – szépen sütött a nap –, hogy hamarosan árvízzel fognak szembenézni. Hogy mégis gond lett, az a Középajta és Szárazajta határában lezúdult nagy esőnek tudható be. A megáradt Üllők-patak már Középajtán elárasztott egy régi malomhelyiséget, némileg meggyengítette az utat és az ottani hidat. A Kakas- és a Tekse-patak is nagy mennyiségű törmeléket sodort magával, ami a nagyajtai póthíd lábazatában fennakadt, s emiatt kilépett medréből a víz. Az érintett gazdaságoknál nagy volt a baj, esetenként az udvarokon fél méternél magasabban állt a víz, istállókat és pincét is elárasztott, de áldozatot semmilyen tekintetben nem követelt az ítéletidő.

„A falu népe egy emberként állt ki a bajt szenvedettek mellé. Jöttek gépekkel, vedrekkel, talicskákkal és hordták, szivattyúzták a vizet és iszapot, úgy délre jóformán mindegyik udvar megtisztítottnak mondható. És természetesen sokat köszönhetünk a megyei tűzoltóságnak is, akik gyorsan érkeztek, jól dolgoztak és mindenben segédkeztek. Velünk van Ráduly István prefektus úr, a tűzoltóság vezetősége, és Tamás Sándor megyeitanács-elnök úr is segítséget ígért, ezért nagyon bízom abban, hogy a bajba jutottak valamilyen kárpótlásban részesülnek” – mondotta a községvezető.

A munka a délutáni órákban bontással folytatódott. Mivel attól tartanak, hogy a baj megismétlődhet, a víz útját megkönnyítendő, a póthidat bontották tovább.

Tamás Sándor megyeitanács-elnök együttérzéséről biztosította a nagyajtaiakat, s ígérte, tenni fog annak érdekében, hogy kárpótlásban részesüljenek: felmérik a keletkezett kárt, a jegyzőkönyv alapján a megyei katasztrófavédelmi bizottság meghozza döntését, a megyei tanács a prefektúrával közösen pedig kormányhatározat-tervezetet készít elő. Bízik abban, hogy akárcsak régebb, hasonló esetekben, most is sikerül pénzügyi támogatást nyújtani a bajba kerülteknek.

Az árvíz komolyan hátráltatni fogja az új híd építését. A kivitelező cég markológépeiben és a fúrófejekben is esett kár, megrongálódtak a híd már elkészült elemei, az elkezdett munkát jóformán teljesen újból kell kezdeni. A szerződést ezért újra kell tárgyalni – sem a pénzügyi, sem az időkeretet nem lehet tartani –, ami jogászok, szakértők és hivatalnokok bevonását követeli meg, és rengeteg lesz a papírmunka is – mondotta Tamás Sándor.