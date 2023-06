Folytatja a vízelzárást a szolgáltató, háborognak a lakók, kényszerhelyzetben a lakótársulások

Kitart a lapunk által is ismertetett döntése mellett a sepsiszentgyörgyi Közüzemek, mely szerint a jelentős tartozást felhalmozó 13 lakótársulástól megvonja az ivóvíz szolgáltatást, mivel az esetenként hatalmas hátralékokat más módszerekkel nem tudják érdemben behajtani. A szerdán elkezdett lezárások eddig négy lakótársulást érintettek, ennek nyomán egy esetben már törlesztettek, és a szolgáltatást pénteken visszaállították, illetve egy másik társulás megelőzte, hogy a megvonásig jussanak. A vállalat azonban június 26-tól folyatja a lezárásokat további nyolc társulásnál. Az ügy közben a megyei közegészségügyi igazgatósághoz is eljutott, az érintett lakók egy része közegészségügyi veszélyforrásként tekint az intézkedésre. Panaszt is nyújtottak be a hatósághoz, s bár az elismerte, hogy fennáll a kockázat, azt is közölte: nincs törvényes eszköze kényszeríteni a szolgáltatót, hogy az adósságok ellenére is biztosítsa a vizet. A prefektúra közvetítene az ügyben.

Kényszerből döntöttek így

Kozsokár Attila a Közüzemek vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta: nincs jogszabályi, törvényes megkötés, mely arra vonatkozna, hogy a vállalat nem vonhatja meg a szolgáltatást abban az esetben, ha adósságokat halmoztak fel a fogyasztók. A tömbházak esetében a szolgáltatási szerződést a lakótársulásokkal kötik a jogszabályok értelmében, egyéni szerződésekre a jelenlegi szabályzás szerint nincs lehetőség.

Az igazgató továbbá elmondta – amit pénteken az önkormányzat is megerősített –, hogy a lakótársulások feladata eljárni az adós fogyasztókkal szemben. Az ilyen esetekre érvényes eljárást a 196/2018-as számú törvény 78. cikkelye írja le. Az igazgató – valamint pénteken az önkormányzat is – közleményben jelezte, hogy a valóságban nagyon kevés lakóbizottsági elnök teljesíti a cikkelybe leírt kötelezettségeket a tartozással rendelkező lakókkal szemben. Így olyan helyzetek is kialakultak, hogy egyes lakástulajdonosok közel egy évtizede nem fizetnek közköltséget.

A vállalatvezető ugyanakkor elmondta, ők sem szívesen folyamodnak a szolgáltatás megvonásához, de sajnos az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, ameddig ezt a lépést nem teszik meg, a tartozásokat nem tudják érdemben behajtani. Hosszú ideig éltek a felszólítások, végrehajtások eszközeivel, de még a felét sem sikerült behozni a kintlévőségeknek. Valahányszor a lezárás mellett döntöttek, több helyről is megtörténtek a befizetések, olyan társulások részéről is, ahol addig hiába próbálkoztak. Most is ezt tapasztalják, pénteken már több mint 100 ezer lejes elmaradás befolyt a vállalathoz, az első lezárási körben érintett négy érintett társulásból egy, a Hársfavirág nevű rendezte az adósságot, a szolgáltatást vissza is állították. Ugyanakkor a Szakszervezetek Művelődési Háza környéki tömbházak 25 lépcsőházát tömörítő Zona Culturii nevű társulás is rendezte a tartozást, pedig esetükben csak június 26. után lett volna esedékes a lezárás.

Egy különleges eset is van a négy társulás között: a 3D, ahol a fogyasztásmérők a lépcsőházban találhatók, itt csak a csak a tartozást felhalmozó tulajdonosoknál zárták el a vizet. Dávid Endre, a társulás gondnokságát ellátó vállalkozás vezetője lapunknak elmondta, egy garzonlakásos tömbházról van szó, ahol egyszerű volt kivezetni a vízórákat, és a lakók költségén történt ez. Nagyobb lakások esetében bonyolultabb és költségesebb lenne ez a művelet. Dávid Endre arról tájékoztatott, hogy az érintett lakók továbbra sem fizettek, illetve a lakótársulás már korábban megtette a jogi lépéseket az adósság behajtása végett.

Kozsokár Attila egyébként felvetésünkre elmondta, az által lehetne elkerülni, hogy az elzárást olyanok is kénytelenek legyenek eltűrni, akik egyébként tisztességesen fizetnek, ha a fogyasztásmérők kikerülnének a lépcsőházakba, ám ezt a Közüzemek nem tudja megtenni, mivel a tömbházakon belül nem illetékes.

Hétfőtől újabb lezárások

Kérdésünkre az igazgató megerősítette, hogy június 26-tól folytatják a lezárásokat azoknál a társulásoknál, melyek nevét közzétettek a napokban, leszámítva azt az egyet, amely rendezte a tartozást. Az intézkedés fenntartását pénteken az önkormányzat is megerősítette. Összesen 80 érintett lépcsőházról van szó, melyek 8 társuláshoz tartoznak a város különböző részein. Ezek a Jövő utcai garzonlakások (Gars-Viitorul) 6-os, Garzon 5, Haladás (Progres) 12, Csíki negyed (Ciucului) 59, Váradi József 13-as, Reménység (Speranţa), Barátság (Prietenia), Jövő (Viitorul). Számításaik szerint nagyjából két hét kell, hogy minden érintetthez eljussanak. Emellett az Otthon (Căminul) és a 3D esetében is marad az elzárás.

Próbálták elkerülni

A szolgáltatás megvonása az utolsó eszköz, a vállalatnak sem éri meg, és próbálják elkerülni. Ez történt a tavaly is, amikor a 17 lakótársulással, melyek jelentősebb adósságokkal szerepeltek a közüzemek irányába, megegyeztek a tartozás újraütemezéséről. Négy kivételével pár hónapig fizettek is az egyezség szerint, majd leálltak. Mielőtt a mostani lezárásról szóló döntést meghozták volna, megkeresték a lakótársulásokat, azt kérve, jelezzék, hogy mely lépcsőházaiban van gond, hogy csak azok esetében vonják meg a szolgáltatást. Sajnos, csak négy társulástól érkezett válasz, illetve volt olyan, ahol megtagadták ezen adatok kiadását, míg más társulások egyáltalán nem reagáltak.

Felvetésünkre, hogy az olyan esetekben, ahol hatalmas adósság – több százezer lej – halmozódott fel, mit hozhat a lezárás, Kozsokár Attila rámutatott: két ilyen helyzet van. A kettő együtt több mint 700 ezer lejes adósságot jelent, a tartozás egy jelentős része úgymond „történelmi”, szinte egy évtizedes. Még nem tudják, hogy ebből egyáltalán mennyit tudnak majd behajtani, mennyi az, ami már elévült. A legtöbb társulásnál 20 és 30 ezer lej közötti összegekről van szó.

Kozsokár Attila azt is elmondta, hogy tudomásuk van arról, hogy egyes társulások a jogi úttal is megpróbálkoztak, és a bírósági végzések birtokában sem jutottak sokra a behajtással, remélik, az elzárással ezen a téren is sikerül valamilyen eredményt elérni. Az igazgató szavait a hét folyamán több lakótársulástól megerősítették: a legjelentősebb adósságot felhalmozó Csíki negyedbeli képviselői egyebek mellett elmondták, hogy évtizedes tartozásokat felhalmozó lakókról van, akikkel szemben a lehetséges jogi utat bejárták, eredmény nélkül. Több olyan tömbház is van, ahol állami, vagy önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői nem fizetik a közköltséget, esetenként akár 20 ezer lejes adósságot is felhalmozva. Kozsokár Attila szerint ezekben az esetekben az önkormányzattal kell megoldást találni – ilyen például a Jövő utcai garzontömbház is.

Fizettek, de ezzel nincs vége

A Hársfavirág társulás elnöke, Urbanovici Róbert lapunk megkeresésére elmondta, egyelőre sikerült elhárítani a bajt, de ehhez a társulásnak minden tartalékát felélték, mivel az öt jelentősebb (ezer lej feletti) tartozást felhalmozó lakó közül mindössze egy fizette ki az elmaradásait még mielőtt szerdán a szolgáltató, előzetes értesítés után, és a fentebb említett lépcsőházankénti helyzet kikérése után elzárta volna a csapot mind a négy lépcsőházban. Ezt követően a leírt módon fizettek a Közüzemeknek, amely szerda délután, illetve csütörtökön visszaadta vizet. Sikerült letornászni a Közüzemekkel szembeni 27 ezer lejes hátralékot négyezer lejre, illetve a napokban újabb összegeket törlesztenek. A gond az, hogy egyelőre nem tudják, a fennmaradó négy adóstól miként fogják behajtani a tartozásokat, a legjelentősebb tartozó esetében valószínűleg el kell árvereztetni a lakást, de a többieknél már bonyolultabb, szociális vonatkozása is van a helyzetnek. Kérdésünkre Urbanovics Róbert elmondta, a lakótársulás szintjén felvetődött a vízóráknak a lépcsőházba történő kivezetése, de ez nagyon drága művelet, illetve egyes lakásokban több fogyasztásmérő is van, ezért bonyolult lenne kivitelezni, így nem valószínű, hogy egyhamar meg tudnák oldani.

Közegészségügyi rizikó?

Szerdán futott be a közegészségügyi igazgatósághoz az egyik a Hársfa sétánybeli lépcsőház érintett lakója, Barta Csilla Mária panasza, melyet más intézmények, a szolgáltató, valamint az önkormányzat mellett a sajtónak is eljuttatott. Ebben arra hívja fel a hatóság figyelmét, hogy a Közüzemek egyoldalú döntése a vízmegvonásról közegészségügyi rizikót jelent, és bár megértik, hogy az adósságok kérdését rendezni kell, aránytalan fellépésnek tartja az intézkedést, amely a lakosság megbetegedéséhez vezethet. Azt is hozzáteszi, az ő tömbházaik esetében elszigetelt esetről van szó, mindössze egy lakás tulajdonosa halmozott fel adósságokat. Zárásként arra szólítja fel a hatóságot, hogy azonnal lépjenek közbe a helyzet megoldása érdekében.

Lapunk megkeresésére Ágoston László, a hatóság vezetője elmondta, több panasz is érkezett, mind írásban, mind telefonon hozzájuk. Igyekeztek elmagyarázni, hogy a vízelzárás középtávon egészségügyi kockázattal is járhat, illetve kellemetlen és igazságtalan a helyzet azokkal szemben, akik tisztességesen fizetnek, de közegészségügyi vonatozásról egyelőre nem lehet beszélni. Ágoston László szerint nincs törvényes lehetőségük arra, hogy kényszerítsék a szolgáltatót, hogy veszteséggel működve vagy éppen ingyen biztosítsa a vizet. Elmondta, beszéltek Kozsokár Attilával, a vállalat vezérigazgatójával, és felvetette mint köztes lehetőséget, hogy rövid időre az érintett tömbházakba naponta biztosítsák az ellátást, kiderült viszont, hogy erre nincs kapacitása a cégnek.

Közvetítene a prefektúra

A napokban Barta Csilla egy levelet is megfogalmazott Antal Árpád polgármesternek címezve, melyhez csatolta az első panaszt, és arról tájékoztatja az elöljárót, hogy az ombudsmani hivatalt (a Nép Ügyvédje) is megkereste az ügyben Utóbbihoz küldött panaszában arra hívja fel a figyelmet, hogy alapvető emberi jogokat sért az intézkedés. Megjegyzi továbbá, hogy meglátása szerint az önkormányzat a város összes lakójának érdekeit kellene szem előtt tartania, és azáltal, hogy nem tesznek semmit, csatlakoznak azok köréhez, akik az érintettek jogait lábbal tiporják.

Barta Csilla közben azt is jelezte, hogy a panaszra a prefektúráról kapott választ.

Ráduly István lapunk megkeresésére elmondta, noha jogi hatásköre a hivatalnak nincs, ám közvetítői szerepet vállalhat a felek között. Ezért csütörtök reggelre összehívta a szolgáltató, a közegészségügyi igazgatóság, valamint a lakótársulások elnökeit, azzal a céllal, hogy amennyiben addig nem találnak megoldást a vízkérdésre, ezen az összejövetelen próbáljanak konszenzusra jutni. A találkozó nem lesz nyilvános. Ráduly István azt is jelezte, hogy a jól fizető lakók polgári pert indíthatnak a szolgáltatóval szemben. A találkozón túl már megkereste a szolgáltatót annak kapcsán, hogy találjanak egy olyan megoldást, amivel nem büntetik a jól fizetőket. A prefektus szerint elfogadhatatlan, hogy pár ember miatt egész tömbházak lakói kerüljenek kellemetlen és igazságtalan helyzetbe egy alapszolgáltatást illetően.