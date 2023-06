Idén is lesz hegyvidéki beruházási program

A program keretében a következő beruházásokat támogatták: hegyvidéki tejbegyűjtők, illetve tejfeldolgozók létrehozása; esztenák létrehozása; erdei gyümölcsök, gombák, valamint a gyógy- és aromás növények begyűjtésére szolgáló raktárak építése, illetve a begyűjtött termékek elsődleges feldolgozása.

Közel 220 millió lej állt a hegyvidékiek rendelkezésére beruházásaik megvalósítására. A pályázható összeg így oszlott meg: esztenák létesítése 34,6 millió lej, tejbegyűjtők és -feldolgozók létesítése 92 millió lej, gomba- és gyógynövénybegyűjtők létesítése 93 millió lej. A pályázatokat november 29-ig lehetett letenni, de a túl szűkre szabott határidő miatt a rendelkezésre álló pénznek csak a fele fogyott el.

Veronica Baciu, a hegyvidéki ügynökség vezérigazgatója a nemzeti televízió Agrárstratégia című műsorában bejelentette, hogy a beruházások támogatásának programja az idén is folytatódik, több pénzt szánnak rá, mint tavaly, és a pályázatok támogatható értékét is megemelik. A vezérigazgató ígérte, hogy idén jóval hosszabb lesz a pályázat benyújtási ideje, és egyes típusú támogatásoknál az igényelhető összeget megduplázzák. A pályáztatás Veronica Baciu szerint az év vége felé fog újraindulni.

Előnyben részesítik az esztenák létesítését és korszerűsítését, ahol tavaly sokan szerettek volna támogatást kapni, de nem sikerült, mert a területnek, ahol az esztena létesült, saját tulajdonban kellett volna lennie, és sokan nem tudták a kataszteri papírokat időben beszerezni. A vezérigazgató szerint az állategészségügyi hatóság is egyszerűsítette az eszte­nák működési feltételeit. Tavaly esztena létesítésére 60 000 eurót lehetett költeni, amiből 30 000 eurót a mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből fizettek, vagyis a támogatás intenzitása 50 százalékos volt. Az idén ezt az összeget megkétszerezik.

A vezérigazgató elmondta: a hegyvidéki beruházások támogatására a miniszteri rendelet kész van, a programról viszont az európai bizottságot újra értesíteni kell. A bizottságnak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon, de kiegészítéseket és magyarázatokat is kérhet, ezért lehet, több időbe telik, amíg újra elindítható lesz a támogatási program.

A tejszektorban háromféle beruházást támogattak: tejbegyűjtők, tejfeldolgozók, valamint mind a két láncszem (begyűjtés és feldolgozás) létrehozása. Itt is megemelik a beruházás teljes értékét, ami az idén legtöbb 500 000 euró lehet. Viszont ha tavaly a támogatás intenzitása 90 százalékig is mehetett, az idén legtöbb 80 százalék lesz, vagyis a pályázónak 20 százalék önrészre lesz szüksége.

A hegyvidéki ügynökségnek a megyében két irodája is van, ahol részletesebb információt is lehet kérni a programról. Az egyik Bodokon a helyi tanács épületében működik, a másik pedig Bodzafordulón. Az érdekeltek a 0783 275 219-es (Crișan Mária), illetve a 0783 238 110-es telefonszámon is kaphatnak útbaigazítást.