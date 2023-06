A mai program: a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban 10 és 14 órától interaktív papírszínházas foglalkozás 5–10 éves gyerekeknek; a Vigadó Művelődési Ház dísztermében 17 órakor kezdődik a Pro Urbe díj átadó ünnepsége, amelyen a 12. Pro Urbe díjat átadják Baka Mátyás nyugalmazott matematikatanárnak, volt iskolaigazgatónak, a város kiemelkedő személyiségének. Az ünnepségen közreműködik Szőcs Botond zongoraművész. Csütörtökön: a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban 10 és 14 órától interaktív papírszínházas foglalkozás 5–10 éves gyerekeknek, 17 órától interaktív biblioterápiás foglalkozás felnőtteknek. A Bor­udvarban a Jazz Bistro & Winery helyen 19 órától a Fernet Blues Band koncertezik.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgi román színház a 2022–2023-as évadot a Chuck Palahniuk szövegei alapján készült Hogyan házasodott meg a majom, szerzett otthont és találta meg a boldogságot Orlandóban című, Dragoș Alexandru Mușoiu által rendezett előadásának a bemutatójával zárja ma 19 órától. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

Zene

KLASSZIKUSGITÁR-EST. Filip Zsombor klasszikusgitár-szólóestet tart ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. szám). Zongorán kísér Mihaela Pavel egyetemi adjunktus. Műsoron Bach-, Telemann-, Paganini-, Morel-, Tedesco-, Piazzolla-művek. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

NYÁRESTI KONCERT. Június 30-án, pénteken 19 órától az Öt nyáresti koncert sorozat második előadásán a sepsiszentgyörgyi vártemplom udvarának nyári színpadán Petőfi után szabadon! címmel a kétszáz éve született költő megzenésített versei csendülnek fel a PetőFREE Társulás előadásában. Közreműködik Oláh Eszter. A belépés ingyenes. A rendezvényt Sepsiszentgyörgy Önkormányzata támogatja.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő elődásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 9 órától Görgényi Tünde fogadja az imaszándékokat, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 9.50-től Jézus Szíve litánia, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

FesztiVÁRkos

FesztiVÁRkos névvel „nyár­esti vigadalmat” tartanak szombaton 15 és 24 óra között Árkoson, ahol a helyi művészeti és gasztronómiai értékek bemutatására, kiállításra, blues-rock koncertre és szabadtéri filmvetítésre kerül sor. A rendezvény szervezői az Árkosi Fészekrakó Egyesület és az Árkosi Unitárius Egyházközség.

Hitvilág

KÁLVIN-HÉT. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyében június 25-étől július 1-jéig tart a Kálvin-hét „Szolgáljatok az Úrnak örömmel” (Zsoltárok 100, 2) mottóval. A program: ma 10 órától a Felsőcsernátoni Református Egyházközségben nőszövetségi nap, csütörtökön 10 órától a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközségben presbiteri nap.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Dia­kónia Keresztyén Alapítvány szervezésében 30-án, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi vártemplom gyülekezeti termében az Alzheimer kávézó témája: Mentálhigiéné – Lelkiegészség-percek. Házigazdák: Vetró B. Enikő mentálhigiénés szakember és Tamás Katalin egészségügyi asszisztens.

KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓ-TÁBOR. Június 30-ig várják a jelentkezést a Kárpát-medence minden régiójából a Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület augusztus 13–19. közötti nyári nagytáborába, amelyre a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozó Ágotafalván kerül sor. Az idei tábor témája: Isten és az öt szeretetnyelv, mottója: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12). A tábor fő témája a Gary Chapman író, párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó és lelkész által kidolgozott öt szeretetnyelv megismerése, feldolgozása. A programban: színvonalas előadások, kiscsoportos beszélgetések, szabadtéri szentmisék, önismeret, kézműves-foglalkozás, ének és játék, sport, kulturális események, gasztroest. A kötött programok ideje alatt külön programot szerveznek az ovis és a gyerek altábor résztvevőinek, illetve a tini és az ifi korosztálynak. A jelentkezési űrlap megtalálható a halo.hu honlapon és a Facebook-oldalon.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16 órától A kis hableány (magyarul beszélő), 16.30-tól Richard, a gólya visszatér (románul beszélő), 18 órától Flash – A Villám (román feliratos), 18.30-tól Transformers: A fenevadak kora (román feliratos), 20.45-től Barátnőt felveszünk (román feliratos), 21 órától Könyvklub: A következő fejezet (magyarul beszélő).

KOVÁSZNA. A Művelődési Központban ma 11 órától a Fantastic Beasts and Where to Find Them – Legendás állatok és megfigyelésük című filmet vetítik magyar szinkronnal. A jegy ára 10 lej.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (Sensiblu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 312 049). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 364 974) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

CSEREBEREKLUB ÉS HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órától a Cserebereklub, 18 órától az alagsorban a Humorpince várja az érdeklődőket, szórakozni vágyókat.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Torján és Futásfalván, csütörtökön Bereckben. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Megjelent

Megjelent a Művelődés júniusi száma. „Ha a nyolcvanas években Svédországba távozott erdélyieket nézzük, akkor az egy időbe-térbe rögzült sziget, hiszen sokáig az ottani magyarság derékhadát képezték, és itt egy olyan nemzetdarabról beszélünk, amelynek tagjai intézményes keretek között ápolhatják magyarságukat” – olvashatjuk Rostás-Péter Emese, a Művelődés munkatársának gondolatait a lap júniusi vezércikkében. A lapindító szöveg Serdült Benke Évának az Enciklopédia rovatban két részletben közölt írása kapcsán született, az erdélyi származású, Pakson élő tanár és író a Németországba Medgyesről kitelepedett Szilágyi András orvos életútját foglalja össze. A Művelődés 75 rovatban folytatják a lapban régebben megjelent, időtálló írások közlését. Ezúttal Bíró Donát szászrégeni helytörténész tanulmánya olvasható a tutajozásról a Görgény folyón, valamint a lelei Erdőközi Zoltán írása a hadadi Wesselényi-kastély építéséről. A Kérdező rovatban Horváth Csaba kolozsvári doktorandusz interjúja az internetes felületeket kreatívan kihasználó római katolikus pappal, T. Huszti Zoltánnal. A Színpad rovatban a felvidéki Berényi Kornélia a világhírű hegedűvirtózra, Reményi Edére emlékezik. A Könyvesház rovatban Kerekes Eszter kolozsvári egyetemi hallgató a nagyváradi Weiszlovits/Vaiszlovich család történetét összefoglaló könyvről ír, Kulcsár Beáta 2022-ben napvilágot látott könyvének címe: Adónyomorítás miatt zárva. Szintén könyvekkel kapcsolatos Rostás-Péter Emese írása a Közösség rovatban az 1941 és 1944 között Kolozsváron tartott ünnepi könyvnapokról.