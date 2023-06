Modern állattartás villanypásztor segítségével /X/

Ha elektromos kerítésről van szó, akkor sokan először elkerített állatokra gondolnak. Hiszen villanypásztorral gyakran találkozhatunk például állatkertekben is, ami egyáltalán nem meglepő, mivel az egyik leghatékonyabb állattartási módszerről beszélünk. Ezenkívül természetesen a haszonállatokat és házi kedvenceket is szokás így elhatárolni.

Az egyik leghatékonyabb kerítésrendszer

A kerítések elsődleges feladata, hogy egy adott területet védjenek a külső hatásoktól, valamint az azon belül tartózkodó állatok számára egyfajta határvonalat képezzenek. Haszonállatok esetében fontos az, hogy ne kóboroljanak el, és kívülről se érkezzenek hívatlan vendégek. A Vinex villanypásztor állattartás területén is hatékony megoldásokat kínál, amelyeket számtalan helyzetben lehet kiválóan alkalmazni.

Az elektromos kerítések az intenzív, félintenzív és extenzív állattartás során is hatékonyan használhatóak. A legeltetés szerves részét képezik, mivel a segítségükkel könnyedén el lehet határolni a legelőt, valamint, ha a helyzet úgy kívánja, és új legelőt kell kijelölni, akkor egyszerűen át lehet helyezni a teljes rendszert. Nem lesz többet szükség hagyományos pásztorra, a “villanyos változat” hatékonyan meg tudja oldani ezeket a helyzeteket is.

A villanypásztort a terület és a környezet adottságaitól függetlenül lehet használni különböző méretekben. Akár mezőgazdasági területhez közel, de erdőségekben is tökéletesen alkalmazható. Minden állatfaj igényeihez hozzá lehet alakítani, ebből a szempontból egy rugalmas megoldásról beszélhetünk.

Ahány állat, annyi kialakítás

Kezdjük a sort a lovakkal, ahol az ajánlott magasság a talajtól számított első huzal számára az 50 cm-es magasság, a másodikat 95 cm, a harmadikat pedig 140 cm magasra érdemes helyezni. Kisebb lovak és/vagy pónik esetében a 45-75-120 cm is megfelelő lehet. A láthatóság is fontos, így legalább a legfelső vezeték mindig legyen szélesebb, valamint színes vagy fehér szalag használata ajánlott.

Szarvasmarhák esetében az ajánlott arányok hasonlóak a pónikéhoz: 45-75-110 cm. A juhoknál és kecskéknél érdemes négy huzalban gondolkozni, ahol az első 30 cm-re van a talajtól, a többi pedig 45-60-90 cm-re.

Házi kedvencekhez is lehet használni villanypásztort, mivel 2016 óta szigorúan tilos tartósan láncon tartani a kutyákat. A kényesebb területeket védeni kell, valamint a kalandor állatokat is megakadályozni a szökésben, mindkettőben segíthet az elektromos kerítés.

A külső veszélyek ellen is hatékony védelmet jelent

Ha állattartás, akkor a ragadozókra is gondolni kell. A villanypásztor nemcsak abban segít, hogy a haszonállatok ne kóboroljanak el, hanem a kint élőket sem engedi be. Nem kell többet a ragadozók vagy a vaddisznók miatt aggódni, mivel az elektromos kerítés őket is távol fogja tartani.

A kiépítéssel és a megfelelő eszközök kiválasztásával érdemes szakembert felkeresni, hogy garantáltan a legjobb kerítés kerüljön telepítésre.