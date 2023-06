A magyar válogatott színeiben Szlovákiában szerepelt a gyergyószentmiklósi Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklubnál csiszolódó négy tehetséges sportoló – köztük a sepsiszentgyörgyi Bogyor Dávid –, akik az elmúlt hét végén Pozsonyban az Olimpiai Reménységek Tornáján tettek tanúbizonyságot tudásukról, felkészültségükről. Az U14-es korosztály 60 kilogrammos súlycsoportjában érdekelt háromszéki bokszoló első meccsén jól teljesített a lengyel Patryk Borowicz ellen, akit magabiztosan győzött le és ezzel bejutott a kategória döntőjébe. Itt a cseh Jan Sykorával találta szemben magát, akitől a jól harcoló Dávid kikapott, és végül második lett.

„Összességében nagyon elégedett vagyok a tornán látottakkal. Bogyor Dávid munkája, fegyelme dicséretet érdemel, ám még további nemzetközi rutinra van szüksége, hogy ő is tornagyőztes lehessen ilyen szinten. Ez a két mérkőzés jó felmérő volt számára, hiszen megmutatta azt, hogy hol is áll jelen pillanatban” – nyilatkozta Huszár Árpád, a hargitai klub vezetőedzője. Azt is elmondta, hogy Dávidra most egy jól megérdemelt pihenő és újabb felkészülési meccs vár, majd augusztus 3–4-én a magyarországi Kőszegen versenyez legközelebb.