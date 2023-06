A Borudvarban a Jazz Bistro & Winery helyen 19 órától a Fernet Blues Band koncertezik. Pénteken: a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban 10 és 14 órától interaktív papírszínházas foglalkozás 5–10 éves gyerekeknek; a Maassluis Nyugdíjas Klubban 11 órától a Felső-háromszéki Kézműves Egyesület hímzőkörének kézimunka-kiállítása; a Vigadó udvarban 11.30-tól Grund: csapatok gyülekezője, regisztráció; a Gábor Áron téren 12 órától termék- és kézműves­vásár; a kaszárnya előtti téren 12 órától amerikai oldtimer autók seregszemléje; a Vigadó udvarban 12 órától Grund: Legyen az alkotás élmény! – aromaterápiás műhelymunka Herbszt-Simon Eszterrel, a HerbsTerra Aromaterápia tulajdonosával; ugyanott 13 órától Grund: A digitális dzsungel rejtelmei – meghívott Gergely Orsolya szociológus, egyetemi adjunktus, a Sapientia EMTE oktatója; a Gábor Áron parkban a Caritas szervezésében, a Zarah Moden támogatásával 14 órától Gyermekváros: Nevenincs és sosemvolt alkotások tere; a Vigadó udvarban 15 órától Grund: beszélgetés Egyetemtől a városházáig, avagy alpolgármester két keréken, tetoválásokkal címmel – meghívott Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere; 16.30-tól az Incze László Céhtörténeti Múzeumban évforduló- és kiállításmegnyitó: A hatvani és kézdivásárhelyi képzőművészek közös tárlatának megnyitója a 25 éves testvérvárosi kapcsolat apropóján; 17 órától a Molnár Józsiás parkban a Kreakids Stúdió divatbemutatója; 17 órától a Vigadó udvarban Grund: kerekasztal-beszélgetés: Szólj be a papnak! – meghívott Ruszka Sándor református lelkész és Olasz Béla római katolikus segédlelkész; 17.30-tól a Gábor Áron téri színpadon vásárnyitó: a Tanulók Klubja mazsorettcsoportjainak és fúvószenekarának koncertje Gyergyai Barna vezényletével; 18 órától a Vigadó udvarban Grund: kerekasztal-beszélgetés Cégvezetés és karrierépítés címmel – meghívott Kovács Magor közgazdász, az RMKT alelnöke, Barta Vilmos, a Nexxon társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója, Lukács Csaba, a Belly Food tulajdonosa; 18 órától a Süti Édenben Koktélparty, zenél DJ Grid; 18 órától az ipari parkban Urbanizé Garden: Dridif; 18.30-tól a Gábor Áron téren XIX. századi vásári korkép – korzózás a főtéren korhű ruhákban a nők egyesülete szervezésében; 19.30-tól a Gábor Áron téri színpadon New Level Empire-koncert, 21.30-tól ugyanott Caramel-koncert, az ipari parkban 22 órától Urbanizé Garden: Lenard, éjfélkor Szima, 2 órától Sol (MD).

Zene

NYÁRESTI KONCERT. Június 30-án, pénteken 19 órától az Öt nyáresti koncert sorozat második előadásán a sepsiszentgyörgyi vártemplom udvarának nyári színpadán Petőfi után szabadon! címmel a kétszáz éve született költő megzenésített versei csendülnek fel a PetőFREE Társulás előadásában. Közreműködik Oláh Eszter. A belépés ingyenes. A rendezvényt Sepsiszentgyörgy Önkormányzata támogatja.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16.15-től A kis hableány (románul beszélő), 16.30-tól Aladdin (magyarul beszélő), 18.15-től Pók­ember – A pókverzumon át (magyarul beszélő), 18.45-től Barátnőt felveszünk (magyarul beszélő), 20.45-től Veszedelmes vonzódás (magyar feliratos), 21 órától Üröm­apám (magyarul beszélő).

FesztiVÁRkos

FesztiVÁRkos névvel „nyáresti vigadalmat” tartanak szombaton 15 és 24 óra között Árkoson, ahol a helyi művészeti és gasztronómiai értékek bemutatására, kiállításra, blues-rock koncertre és szabadtéri filmvetítésre kerül sor. A rendezvény szervezői az Árkosi Fészekrakó Egyesület és az Árkosi Unitárius Egyházközség.

Hitvilág

KÁLVIN-HÉT. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyében június 25-étől július 1-jéig tart a Kálvin-hét „Szolgáljatok az Úrnak örömmel” (Zsoltárok 100, 2) mottóval. A program: ma 10 órától a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházközségben presbiteri nap, pénteken 10 órától a Maksai Református Egyházközségben konfirmandusnap.

SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK FŐÜNNEPE. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma a szentmiséket hétköznapi rend szerint tartják: 7 és 18 órától. Ezen a napon az Apostoli Szentszék karitatív tevékenységeinek támogatására gyűjtenek.

A BARCASÁGI ÉS KIRÁLYFÖLDI CSÁNGÓ MAGYAROK II. ZARÁNDOKLATÁT június 29. – július 2. között rendezik meg De Isten veletek lesz! mottóval. A mai program: Bácsfaluban 16 órától Hazatérés versus elvándorlás a népszámlálási statisztikák tükrében címmel közéleti kerekasztal a Gillich Fülöp Evangélikus Kollégiumban. Meghívott vendégek: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Markó Attila politikus, Gál József vállalkozó (Amerikai Egyesült Államok); moderátor: Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője; házigazda: Adorjáni Dezső Zoltán püspök. Tatrangban az evangélikus templomban 18 órától áhítat; ünnepi köszöntőbeszédet mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke; a népviseletek felvonulása után 18.30-tól néprajzi előadás és kerek­asztal-beszélgetés; 19 órától népművészeti kiállítás; 19.45-től boricatánc; 20 órától táncház. További részletek a csangozarandoklat.evangelikus.ro honlapon.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Dia­kónia Keresztyén Alapítvány szervezésében 30-án, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi vártemplom gyülekezeti termében az Alzheimer kávézó témája: Mentálhigiéné – Lelkiegészség-percek. Házigazdák: Vetró B. Enikő mentálhi­giénés szakember és Tamás Katalin egészségügyi asszisztens.

ANGOLTÁBOR. Keresztény, amerikai anyanyelvű tanárokkal szervezik a sepsiszentgyörgyi Károlyi Gáspár Alapítvány július 10–14. között tartandó angoltáborát érettségi és nyelvvizsga­típusú feladatokkal. A részvétel ingyenes. Bejelentkezés Simon Szabolcsnál a 0744 307 550-es telefonon.

FeltöltŐ negyedszer

Idén június 30. és július 2. között negyedik alkalommal kerül sor a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztiválra Gyergyószentmiklóson. A szervezők 15 koncerttel, 10 előadással, családosoknak, fiataloknak és gyermekeknek szóló programokkal készülnek. Tizenöt zenekar lép fel, többek között a rendkívül népszerű Hillsong London mellett Magyarországról érkezik Oláh Gergő, Csiszér László, a Four is Five, az Első Lépés, a PZM, valamint fellép a Glory Dicsőítő Zenekar, László Attila, a Reménység együttes, az Árvácska, a Band’Ora, a Fundamentum. Meghívott továbbá Böjte Csaba testvér, aki Uram, tégy engem békéd eszközévé című előadásával a közalkalmazottakat, pedagógusokat is szeretné megszólítani. Előadók lesznek még a Bódi tesók, Kozma-Vízkeleti Dániel családterapeuta, ismét előadást tart Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató és Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja magazin közkedvelt újságírója is.

Csűrművészet

A csűrátalakításokról szóló, erdélyi, magyarországi és németországi képzőművészek és építészek együttműködése nyomán létrejött BarnCulture nevű kezdeményezéshez két Kovászna megyei – egy árkosi és egy bikfalvi – csűr is csatlakozott, melyek kortárs művészeti projektjeinek bemutatására június 30-án, pénteken kerül sor. A Bikfalvi Kulturális Központ csűrjében szervezett rendezvény 11 órakor kezdődik Péter Alpár képzőművész irányításával, az árkosi csűrben pedig 17 órától a házigazda Ferenczi Zoltán Sámuel és Rizmayer Péter képzőművész várja az érdeklődőket.

Könyvbemutató

Ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. szám) bemutatják dr. Sándor József Hit, bátorság, szeretet című könyvét. A bemutatón Csinta Samu beszélget a szerzővel, házigazda: Kopacz Attila.

Röviden

MÉHNYAKRÁKSZŰRÉS BERECKBEN. Június 30-án, pénteken 10 és 14 óra között várják a 24–64 év közötti hölgyeket ingyenes méhnyakrákszűrésre a helyi orvosi rendelő udvarán a mobil nőgyógyászati rendelővel ellátott karaván orvosai által végzett Babeş–Papanicolaou- és/vagy HPV- (humán papillomavírus) tesztelésre. Szükséges a személyazonossági igazolvány.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bereckben, pénteken Ojtozban és Kézdimartonoson. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr.Max (Sensi­blu) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (te­lefon: 0267 312 049). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr.Max gyógyszertár (0752 168 734) a szolgálatos.