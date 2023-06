Az elmúlt hét végén a Szeben megyei Szentágota adott otthont Románia országúti kerékpáros- és parakerékpáros-bajnokságának, amelynek a kézdivásárhelyi paralimpikon, Oláh Attila személyében háromszéki indulója is volt. A kétnapos megmérettetésen a céhes városi bringás két versenyszámban tette próbára magát, és mindkettőben a pódium legmagasabb fokára állhatott fel.

A szebeni viadal első napján rendezték meg a 20 kilométeres időfutamot, amit Oláh a C2-es kategóriában 34:19 perc alatt teljesített és aranyérem került a nyakába. A második napon tartották a mezőnyversenyt, a háromszéki parakerékpáros pedig címvédőként vágott neki az 56 kilométeres távnak, és a C2-es kategóriában ezúttal is a legjobbnak bizonyult.

„Az országos bajnokság előtt egy négynapos edzőtáborban vettem részt Szentágotán, és sikerült jól felkészülnöm a hétvégén lezajlott eseményre. Az időfutamra egy 20 kilométeres pályát jelöltek ki a szervezők, és be kell vallanom, hogy nem volt egyszerű a verseny, hiszen a táv felét szembeszélben kellett letekerni. A mezőnyverseny még nehezebb volt, hiszen a pálya négy nagyobb emelkedőt is tartalmazott, és itt is sokat kellett szembeszélben biciklizünk. Jól ment a versenyzés, jól éreztem magam, és mindez annak köszönhető, hogy jól sikerült a felkészülésem. Elégedett vagyok az eredményemmel, mivel két gyerek mellett hetente csak két-három alkalommal tudok edzeni. A családom végig ott volt mellettem, így nem kellett aggódnom miattuk, és ez sokat jelentett számomra” – nyilatkozta érdeklődésünkre az immáron háromszoros országos bajnok Oláh Attila.

Sportolónk elmondta, hogy 2022 után sorozatban másodszor rendeztek parakerékpáros-bajnokságot Romániában, és mivel még nem annyira közismert a bringasport ezen szakága, a mezőnyben mindössze hat mozgássérült szerepelt. Oláh Attila jövő héten ismét edzőtáborba vonul, készül a július 7-én megrendezendő Transfăgărășan Challenge-re és a közelgő MTB országos bajnokságra.