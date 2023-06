Atyha fénybe borult

Sétáljunk be mi is a kakasülő fényébe! – szólít fel Vén-Vinczeffy Anna művészettörténész a szombat délben Atyhán nyílt kiállítást értelmező, méltató megnyitóbeszédében, hozzátéve: most nem is az a kérdés, mi a fény, hanem hogy milyen: örök vagy tünemény, természetes vagy mesterséges, szakrális vagy emberi. Ezzel mintegy felkéri népes közönségét, hogy ebben a sokfényűségben egyelőre csak nézelődjön, és ne is próbálkozzék a megfejtéssel, ne akarja megfejteni a megfejthetetlent.