Ezer Székely Leány Napja a csíksomlyói hegynyeregben

Korodi Attila csíkszeredai polgármester a rendezvényt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón elmondta: az Ezer Székely Leány Napja azon ünnepnapok egyike, amikor a székelyek viseletüket magunkra öltve élhetik meg nemzeti identitásukat, önazonosságukat, büszkén tekinthetnek vissza őseik hagyatékára. Arra buzdította a város lakóit, hogy öltözzenek népviseletbe és vegyenek részt a rendezvényen.

Az ünnepre hangolódás már ma elkezdődik a Székely Népviselet Napjával, amikor sokan népviseletben mennek dolgozni, ügyeiket intézni, bevásárolni.

Füleki Zoltán, a főszervező Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes aligazgatója tájékoztatása szerint az Ezer Székely Leány Napja szombaton 9 órakor a csíkszeredai Szabadság téren kezdődik. Itt gyülekeznek a résztvevők, majd rövid közös tánc után innen vonulnak a csíksomlyói hegynyeregbe, mely a csíksomlyói pünkösdi búcsú örökös helyszíne. A rendezvény helyszínére autóbuszjáratok is indulnak, melyek a székely ruhában utazókat ingyen szállítják.

A Kis- és Nagy-Somlyó-hegy közötti nyeregben 11 órától ünnepi szentmise lesz, majd a hagyományőrző néptánccsoportok előadása következik, a többi között a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes is színpadra lép. Kísérőprogramként kézműves-bemutatókat és -vásárt, mesterségbemutatókat, a gyerekek számára ügyességi játékokat tartanak. A Hargita együttes viselettárából összeállított népviseleti kiállítást is megtekinthetik az érdeklődők, és a népviseleti divatsarokban egy-egy tájegység viseletét, fejdíszét fel is próbálhatják.

A rendezvény idei tiszteletbeli házigazdájaként Csíkszereda önkormányzata egy faragott székpárt ajándékoz a szerepet jövőben betöltő Csíkszentdomokos községnek, melyet a templomukban helyeznek el és esketéskor használnak.

A rendezvény részeként ma délután a csíkszeredai városházán bemutatják Daczó Katalin Ha ezer lány útra indul... A csíksomlyói Ezer Székely Leány Nap első éveinek krónikája című könyvét. A kötet a rendezvénysorozat 1931–1940 közötti időszakát tárja fel visszaemlékezések, korabeli újságcikkek, levéltári iratok és fényképek alapján. (MTI)