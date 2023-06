Kiállításmegnyitó és etno-jazz koncert Bikfalván

Következő írásunk

Volker Vornehm fotós neve ismerős a sepsiszentgyörgyi művészetkedvelők körében. Talán az Andrei Mureşanu Színház fotósaként hívta fel magára a figyelmet, de esküvői fotósként, majd portré-, divat- és termékfotósként is egyre nagyobb elismerést szerzett itthon és külföldön is. Az idei évad elején a Tamási Áron Színház új színészportréit is ő készítette, melyeket a színház honlapján és előcsarnokában is láthat a közönség. Hogy ki ez a különös nevű művész, honnan érkezett Háromszékre, mivel foglalkozott korábban és hol tart jelenleg a fotózás terén, megtudhatják az alábbiakból.