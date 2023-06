Néhány lépésre az álmoktól

Volker Vornehm fotós neve ismerős a sepsiszentgyörgyi művészetkedvelők körében. Talán az Andrei Mureşanu Színház fotósaként hívta fel magára a figyelmet, de esküvői fotósként, majd portré-, divat- és termékfotósként is egyre nagyobb elismerést szerzett itthon és külföldön is. Az idei évad elején a Tamási Áron Színház új színészportréit is ő készítette, melyeket a színház honlapján és előcsarnokában is láthat a közönség. Hogy ki ez a különös nevű művész, honnan érkezett Háromszékre, mivel foglalkozott korábban és hol tart jelenleg a fotózás terén, megtudhatják az alábbiakból.

– A neved alapján nem Romániában születtél...

– Németországban születtem, de a nagymamám aldobolyi. Brassóban ismerkedett meg a nagytatámmal, egy osztrák fogorvossal, aztán elköltöztek a Szeben megyei Szentágotára, és ott született az édesanyám. 1965-ben telepedtek ki Németországba. A szüleim már ott ismerkedtek össze, én is ott születtem, de miután apám elvégezte az egyetemet, Ausztriában kapott munkát, így átköltöztünk. Hároméves voltam akkor, tehát valójában Ausztriában nőttem fel, ott jártam iskolába, osztrák állampolgár vagyok.

– Túl sok személyes közöd nincs Erdélyhez, mégis ide költöztél. Miért?

– Mindig valamilyen kreatív munkát szerettem volna végezni, de a családom ellenezte ezt, azzal érvelve, hogy a kreatív munka kevés pénzzel jár. Katonai akadémiára jártam, és amikor 27 évesen leszereltem, jól jövedelmező állami munkahelyeket ajánlottak nekem, de egyikhez sem volt kedvem. Édesanyám vetette fel az ötletet, hogy költözzünk haza Aldobolyba. Ő egy ügyvéd titkárnőjeként dolgozott, és elege lett abból a munkából. Birtokunk volt itt, és elhatároztuk, hogy gazdálkodni fogunk. Izgalmasnak tűnt az ötlet, de akkor még nem gondoltam, hogy végleg itt maradok. Az anyámmal ketten érkeztünk haza 2000-ben, a mostohaapám Ausztriá­ban maradt a munkahelyén, ahol 17 éves kora óta dolgozott. Az édesapám még hatéves koromban elvált anyámtól...

– Milyen volt a gazdálkodó élet Aldobolyban?

– Létrehoztunk egy céget, mely zöldövezetek kialakításával, berendezésével foglalkozott, Hollandiából hoztam különböző növényeket, melyeket egy aldobolyi kis üzletben árultam. Nem ment rosszul, de édesanyám 2006-ban visszaköltözött Ausztriába. 2007-ben Sepsiszentgyörgyön is nyitottam egy munkapontot, de egyre inkább éreztem, ez nem az én világom, és eldöntöttem, hogy elkezdek azzal foglalkozni, amihez igazán kedvem van. Ez a fotózás volt, mely törekvésemet sosem támogatták a szüleim, mert haszontalan időtöltésnek tartották, amiből nem lehet megélni. 2010-ben komolyan elkezdtem fényképezni, 2014-re pedig minden más vállalkozást abbahagytam, azóta csak ezzel foglalkozom.

– Hogyan kezdted a profi fotózást?

– 2013-ban elvégeztem egy fotós kurzust Brassóban. Szükségem volt a diplomára ahhoz, hogy céget nyithassak. Addig is fotóztam, de inkább csak magamnak, berendeztem otthon egy kis stúdiót, ahol fényeket állítottam, és rengeteget kísérleteztem. Három gyermekem van, akiket annyit fotóztam, hogy a végén már menekültek előlem... Először esküvőket vállaltam, mi­után megismerkedtem Gerry Hustival, egy híres brassói fotóssal, akit máig a mesteremnek és mentoromnak tartok, akivel jelenleg is működtetünk egy nagy közös stúdiót Szecselén. Gerrynek annyi esküvői munkája volt, hogy megkért, legyek az asszisztense. Tőle tanultam meg a szakma műhelytitkait és az itteni hagyományokat, addig fogalmam sem volt az ortodox esküvői vagy keresztelési szokásokról. Rájöttem, hogy ezzel jó pénzt lehet keresni, de túl sok fantázia nem volt benne. Később elvégeztem egy amerikai esküvői fotós workshopját Bukarestben, ahol elméletet is tanultam, aztán az utcán készítettünk rengeteg képet az éppen ott járó-kelő emberekkel a háttérben. Ez már sokkal izgalmasabb volt. 2014–15 körül több száz ilyen fotózáson vettem részt Brassóban és Bukarestben, ahová hetente kétszer jártam fényképezni. Megismerkedtem egy blogger lánnyal, aki a divatról írt, neki is rengeteg fotót készítettem. Így mozdultam el az esküvői fotózástól a divatfotózás felé, miközben egyre több portrét is készítettem. Rengeteget kísérleteztem mindennel, mielőtt pénzért vállaltam volna munkát, ezt mindig csak akkor tettem, amikor kellő magabiztossággal rendelkeztem már azon a bizonyos területen.

– Mikor kezdtél színházi fotókat készíteni?

– Miután egyre több portrét készítettem, Anna Maria Popa, az Andrei Mureşanu Színház igazgatónője – aki mellesleg a sógornőm – megkért, hogy fotózzam le az egyik előadásukat, mert a fotósuk éppen nem ér rá. Mondtam neki, hogy én nem vagyok jártas ezen a téren, de megpróbálom. Beültetett a közönség első sorába, én pedig végig kattogtattam a gépemet, ami elég hangos volt. A képek jók lettek, így egy másik előadásra is elhívott, és így tovább. Egyre jobban élveztem. Egyszer egy hölgy mellett ültem, aki egy idő után dühösen rám szólt, hogy hagyjam abba a kattogtatást. Elég kínos helyzet volt, ezért vásároltam egy olyan gépet, amely „silent shooting” módban, elektronikusan exponál. Néhány előadás után a D-Butan-t Fesztiválra is meghívtak fotózni, aztán én lettem a színház „hivatalos” fotósa.

– Melyik volt a legemlékezetesebb színházi munkád?

– 2019-ben, Botond Nagy Faust Family-rendezése. Mondták, hogy a színpadról is fotózhatom a jeleneteket, csak ne zavarjam a játékot. Így hát bementem a színészek közé egy 24 milliméteres objektívvel, és próbáltam ellesni a tekinteteket. Ahogy ott dolgoztam, hirtelen úgy éreztem magam, mintha egy filmben lettem volna. Hihetetlenül izgalmas volt, nagyszerű fényekkel, most is kiráz tőle a hideg... Ez volt számomra a döntő színházi munka. Sok rendező látta ezeket a képeket, és elkezdtek hívni Galacra, Ploieşti-re, Nagyváradra, Brassóba, Csíkszeredába és Bukarestbe is, több színházhoz. Egyes helyekre többször is visszahívtak, én pedig mindenhol próbáltam újszerű előadásfotókat készíteni. Emellett lifestyle fotókat is készítek különböző cégek weboldalára vagy közösségi oldalaira. Ha például egy vendéglő kínál bizonyos termékeket, azokat lefotózom, akár úgy is, hogy valaki éppen fogyasztja azokat. A közelmúltban Németországban és Franciaországban készítettem ilyen képeket. Az idén még Ausztriában, Csehországban, Magyarországon is dolgoztam különböző cégeknek.

– Milyen volt a portréfotózás a Tamási Áron Színházban?

– Csodálatos. Pont az volt, amit a legjobban szeretek. Van egy saját weboldalam, ahová feltettem elég sok színészportrét, és ezeket látva a Tamási Áron Színház vezetője megkért, hogy készítsek új fotókat a színészekről a honlapra. Örömmel vállaltam el a felkérést, itt is próbáltam egy kis játékosságot vinni a képekbe. Naponta egy-két-három embert fotóztam a nyári szünetben, amikor üres volt a színpad. Berendeztünk különböző tereket a színpad sarkaiban, oda fényeket állítottunk, és napi két-három órán át is fotóztam a színészeket. Készült vagy három-négyezer fotó mindenkiről, egyesekről több is. Ezek közül válogattam ki a megfelelő képeket az igazgatónő segítségével.

– Mit szeretsz a legjobban fotózni?

– Színházi előadásokat és portrékat. De ezek mellett természetesen divat- és rendezvényfotózást is vállalok. Mindig érdekelt Peter Lindbergh német divatfotós munkássága, talán ő vonta össze először a divatfotózást a celebek, színészek fotózásával. A modell általában kevésbé izgalmas a fotós szemének, mint a színész, utóbbinak kifejezőbb az arca, rengeteg plusz információt hordoz. Egyszer csak rádöbbentem, hogy számomra is megadatott ez a lehetőség... Mi másra vágyhatnék? A legnagyobb álmom, hogy nemzetközi szinten is elismert színházi fotóssá váljak és ezzel egy időben színészportrékat is készíthessek. Bízom benne, hogy egyszer ez is valóra válik.

– Nem hiányzik Ausztria?

– Egyáltalán nem. Miután megtanultam románul, és 2004-ben először megnősültem, itt ragadtam. Úgy érzem, az itteni élet sokkal jobban megfelel az én természetemnek. Ausztria szép, tiszta, rendezett, kedvesek ott az emberek, de nekem túl száraznak, sterilnek tűnik az a világ. Ugyanabba az irányba kell haladnia mindenkinek, és ha valaki nem azt teszi, azonnal éreztetik vele, hogy hibát követ el... Aldobolyban lakunk, ahol csend van, de mindkét megyeközpont, Sepsiszentgyörgy és Brassó is negyedóra távolságra van tőlünk, és Bukarest sincs messze. Tökéletes hely számomra. 2018–19-ben egy évig Ausztriában tartózkodtam a mostani feleségemmel, aki beteg volt, és ott kezelték. A szüleim egy síközpont közelében laknak, ahol egy telekabin kezelőjeként dolgoztam, mert ott olyan a törvény, hogy ha a férj alkalmazásban van, a feleségére is érvényes a betegbiztosítás. Hála Istennek meggyógyult a feleségem, szerencsénk volt azzal, hogy én osztrák állampolgár vagyok. Maradhattunk volna, de alig vártam, hogy visszatérjek Romániába. Otthon egyesek bolondnak tartanak, hogy feladva a nyugdíjas állásomat ide költöztem, ahol szerintük mindenki lop és csal. 1990 után ugyanis rengeteg olyan ember ment ki innen Ausztriába, akik nem jó hírét vitték az országnak... De figyelem az otthoniakat, és azt látom, hogy ugyanúgy élnek, mint 23 évvel ezelőtt, amikor ide költöztem. Ugyanott dolgoznak, ugyanúgy Olaszországban töltik a szabadságot, csak annyi változott, hogy közben felnőttek a gyerekeik. Örülök, hogy nem maradtam otthon. Én azáltal váltam teljes emberré, hogy mertem álmodni, és próbáltam követni az álmaimat. Kockáztattam, ezért kudarcaim is voltak, de lépésről lépésre mégiscsak jó irányban haladtam. És már csak néhány lépés választ el a legmerészebb álmomtól.