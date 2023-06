A Pro Urbe díj átadásával kezdődött a kézdivásárhelyi városnapok hivatalos része, de már a héten több koncert színhelye volt a Borudvar. Ma pedig beüzemelik a nagyszínpadot, és a kirakodóvásáron is lehet nézelődni, vásárolni, esetleg betérni a főtéren kialakított gyermekvárosba. A rendezvény vasárnap este koncerttel és látványos tűzijátékkal ér véget. Csütörtöktől lezárták a céhes város főterét, a sokadalmi forgatag sátrainak felállítása már egy nappal korábban, szerdán megkezdődött. A Sokadalomnak nevezett városnapok idén is változatos és színes programot kínál, a szervezők a dekorációval is színt visznek bele, hiszen a főtér egyik bejáratánál színes lampionokat szereltek, korábban függesztett esőernyőkre lehetett rácsodálkozni.

Az esemény fő helyszíne a központ, a koncertek sorát pénteken a New Level Empire nyitja, a budapesti zenekar „live act” (élő) koncertjét Caramel követi. Pénteken 16.30-tól nyitják meg a hatvani és kézdivásárhelyi képzőművészek közös tárlatát az Incze László Céhtörténeti Múzeumban, ahová a rendezvény mindhárom napján érdemes lesz betérni, hiszen szabadtéri, fotótörténeti kiállítás helyszíne lesz az intézmény udvara.

A legtartalmasabb napnak a szombat ígérkezik, hiszen első alkalommal lesz néptánctalálkozó, amire ötszáznál is több hagyománykedvelő jelentkezett be, de ezzel párhuzamosan zajlik a Pityókafesztivál, és délelőtt avatják a Molnár Józsiás-szobrot is a róla elnevezett parkban. A színpadon szombaton a kézdivásárhelyi Kaly Roland lép fel élő zenekarral, őt követi Tóth Gabi, akihez a Fricska is társul. A rendezvény zárónapján A Csajod és a nemrég Fonogram-díjban részesült 4S Street lép fel, az idei sztárvendég pedig a Kowalsky meg a Vega.

Mindhárom nap „üzemel” a gyermekváros, a Vigadó udvarán az ifiudvar rendezkedik be, az ipari parkban pedig lemezlovasok pörgetik a korongokat. Érdemes lesz megtekinteni a régi autók parádéját, az amerikai járgányok Jürgen Hausdorf és a Transylvanian Speedshop révén kerültek ismét Kézdivásárhelyre, tavaly a kaszárnya előtt lehetett megcsodálni a verdákat.

A Sokadalom részletes programját lapunk 10. oldalán olvashatják.