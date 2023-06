Samu Géza-díjas Vargha Mihály

Előző írásunk

A Pro Urbe díj átadásával kezdődött a kézdivásárhelyi városnapok hivatalos része, de már a héten több koncert színhelye volt a Borudvar. Ma pedig beüzemelik a nagyszínpadot, és a kirakodóvásáron is lehet nézelődni, vásárolni, esetleg betérni a főtéren kialakított gyermekvárosba. A rendezvény vasárnap este koncerttel és látványos tűzijátékkal ér véget. Csütörtöktől lezárták a céhes város főterét, a sokadalmi forgatag sátrainak felállítása már egy nappal korábban, szerdán megkezdődött. A Sokadalomnak nevezett városnapok idén is változatos és színes programot kínál, a szervezők a dekorációval is színt visznek bele, hiszen a főtér egyik bejáratánál színes lampionokat szereltek, korábban függesztett esőernyőkre lehetett rácsodálkozni.