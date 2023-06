Részleges előrelépést hozott a prefektúrán szervezett tegnapi találkozó, amelynek témája az ivóvíz-szolgáltatás megvonása volt az adósságot felhalmozó lakótársulásokhoz tartozó tömbházakban. A kormányhivatal közlése szerint a felek abban egyeztek meg, hogy a szolgáltató az elkövetkezőkben minden lakótársulással külön tárgyal a helyzetről, és ahol hajlandóságot tapasztalnak a törlesztésre, újraütemezés mellett újraindíthatják a szolgáltatást. Lapunk megkeresésére a Közüzemek vezetősége rámutatott: eddig is nyitottak voltak, tárgyaltak a társulásokkal, és hajlandóság esetén más megoldásokba is belementek. Jelezték ugyanakkor, hogy a vízelzárásról nem mondtak le, ugyanis még mindig vannak társulások, ahol semmilyen lépést nem tettek a rendezés irányába.

Amint arról beszámoltunk, a találkozót a kormányhivatal kezdeményezte, és Ráduly István prefektuson kívül a sepsiszentgyörgyi városháza, a lakótársulások képviselői, a Kovászna Megyei Egészségügyi Igazgatóság, a regionális vízellátást összefogó Aquacov Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesület, valamint a szolgáltató, a sepsiszentgyörgyi székhelyű Közüzemek Rt. képviselői vettek részt. A prefektúra közlése szerint a két és fél órás találkozón az is elhangzott: hosszú távon meg kell oldani azt, hogy minden felhasználót külön csatlakoztassanak a hálózatra, de további részleteket nem közöltek a zártkörű egyeztetésről.

Lapunk megkeresésére Kozsokár Attila, a szolgáltató igazgatója elmondta: amint azt a találkozón jelezte, a vállalat eddig is tárgyalt a lakótársulásokkal, nem most kell nekilátniuk, többekkel napi kapcsolatban vannak. Az a céljuk nekik is, hogy folyamatosan biztosítani tudják a szolgáltatást, de ellenértékének is be kell folynia a cég kasszájába. Ugyanakkor anyagi problémák esetén nyíltan, megértően viszonyultak és viszonyulnak most is a lakótársulásokhoz. Ahol hajlandóságot látnak a tartozások rendezésére, jóindulatot tapasztalnak, ott nyitottak más megoldásokra is, így a részletfizetés újraütemezésére, új megállapodásra.

Ami a szolgáltatás megvonását illeti, Kozsokár Attila elmondta, azt mindenképp folytatják. Jelenleg 4-5 lépcsőházban van lezárva a ivóvíz-szolgáltatás, és újabbak következnek. Azok a társulások számíthatnak erre biztosan, ahol semmi sem történt, pontosabban: vagy jelentkeztek, de nem törlesztettek, vagy teljesen figyelmen kívül hagyták a Közüzemek értesítéseit.

A szolgáltatás megvonásának máris megvannak az eredményei, közel 400 ezer lej folyt be a cég kasszájába, a kezdeti 13 érintett lakótársulás lassan ötre fogy. A befizetett összegek változnak, van olyan is, ahol hetvenezer lejt törlesztettek. Ahol erőfeszítéseket tettek, és látták a hajlandóságot a további rendezésre, ott nem vonták meg a szolgáltatást, vagy rövid időn belül visszaállították, amint a befizetés megtörtént, ha nem is tudták törleszteni a teljes összeget. Emellett két társulással új megállapodást kötöttek, újraütemezték a részletfizetést, mert látszott, hogy rendezni akarják az adósságot, ezt csak egyben nem tudják megoldani.

Felvetésünkre Kozsokár Attila rámutatott, annál a két társulásnál, ahol az adósság összesen 800 ezer lej körüli, nagy valószínűséggel az önkormányzattal és a társulással kell valamilyen megoldást találniuk, mivel több mint valószínű, hogy csak a szolgáltatás megvonásával nem tudják behajtani az összeg kisebb hányadát sem. A problémás öt társulás közül kettő tíz évnél is régebbi, „történelmi” adósságot halmozott fel.