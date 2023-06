Újra van összeköttetés Nagyajtán

Ugyanis a több mint százéves vashidat elbontották, helyette újat építenek, ám addig is ideiglenes hidat állítottak a forgalom biztosítására. Azt azonban a múlt vasárnap villámcsapásként érkezett ár – amellett, hogy tönkretett néhány gazdaságot – elsodorta, és a hídlábaknak kiásott gödröket is betemette. Most visszaállították az ideiglenes hidat, lehet közlekedni. (sz.)