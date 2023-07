Hová lett a pénz?

A kormányfő a Brüsszelből sugárzott interjúban azt mondta: a bizottság a költségvetés hétéves időszakának a felénél bejelentette, hogy elfogyott a pénz, és most arra kéri a tagállamokat, hogy eurómilliárdokat fizessenek be még pluszban ahhoz képest, amit egyébként előír a költségvetés. „Van egy zűrös ukrajnai pénzügyi csomag, ugyanis a bizottság adna hozzávetőleg 50 milliárd eurót Ukrajnának, holott azt sem lehet tudni, hogy az eddig Ukrajnának odaadott mintegy 70 milliárd euró mire ment el, és miért nem volt elég. Emellett a bizottság most még 18 vagy 19 milliárd eurós hozzájárulást kér a COVID-járvány hatásainak leküzdése érdekében megalkotott újraindítási alap megnövekedett kamatterhéhez is úgy, hogy ebből az alapból a magyarok és a lengyelek egy fillért sem kaptak – fejtegette.

Kitért a migránskvóták bevezetésére is, amelyet konszenzus nélkül fogadtak el a belügyminiszterek tanácsán, és amelynek kapcsán Lengyelország és Magyarország megvétózta a készülő politikai nyilatkozatot. Az Európai Unió „migránsgettók” létrehozására akarja kötelezni Magyarországot, arra, hogy évente akár több tízezer migránst fogadjon be – mondta Orbán Viktor. A magyar kormány harcolni fog ez ellen, és nem áll szándékában végrehajtani ilyen intézkedést. Elmondta azt is, hogy Magyarország és Lengyelország a döntésnél nemmel szavazott, míg több ország a „puha nemet” jelentő tartózkodást választotta.