Nagytusnádi, csíkszentmártoni, zabolai, gelencei, szárazajtai, kommandói, uzoni, kézdiszentléleki, kovásznai fiatalok fejezték be idén az alapképzést a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem agrármérnöki szakán a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központban. A pénteki ballagási ünnepségen ugyan átvették a négy évről szóló oklevelet, de az államvizsga még hátravan. Oktatóik szerint nem lesznek gondok, a huszonkét kezdő hallgatóból a végéig kitartó tizenkettő derekasan helyt állt a négy év alatt, a szakvizsgára választott témáikat alaposan kidolgozták, talán később a gyakorlatban is hasznosíthatóak.

Nyárádi Imre István, a tanulmányi központ vezetője kezdettől ezt tartotta a legfontosabbnak, a kultúrnövények visszahonosításáért küzd, erre utalt a ballagási ünnepségen elmondott beszédében is, és ezt köszönte meg neki Benedek Klára, a Sapientia marosvásárhelyi kara kertészmérnöki tanszékének vezetője is, akinek irányítása alól az új kar létrehozásával kikerül a sepsiszentgyörgyi agrármérnöki szak.

Kató Béla, a Sapientia Alapítvány elnöke, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a szántóvető példájával világította meg, hogy milyen munkával járt a Sapientia létrehozása. A magvetőnek először fel kell törnie a száraz földet, előkészítenie azt, hogy a mag megfoganjon, ez történt az egyetem létrehozásával is, amelynek erősítésén folyamatosan munkálkodnak. A református egyházfő arról is beszélt, hogy az oktatásban ehhez hasonló munkát kell végezni, sajnos, nem mindig maradnak meg a választott szakmában, akik elkezdik a tanulást, ez világszinten 50–55 százalék, a többiek lemorzsolódnak és ez nincsen másképpen a Sapientia esetében sem. A múlt rendszerben a legjobb mezőgazdasági termést, a legjobb búzát külföldre vitték, itthon csak a silány maradt, nem kellene, hogy ez a tanult, kiművelt fővel is így történjék, ezért arra biztatta a fiatalokat, maradjanak itthon, műveljék földjeinket, mert ezek elvesztése iskoláink, kultúránk elvesztését is jelentheti.

Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere arra biztatta a fiatalokat, merjenek merészeket gondolni, nagyokat álmodni, teremtsenek maguk körül olyan világokat, amelyek valóban róluk szólnak, mert ezek nélkül a színek mind szürkék, a hangok mind fakók, az ízek mind savanykásak. Szerinte Sepsiszentgyörgyön rálelhetnek a valódi hangjukra, a világ színeire és az élet sava-borsára.

A tizenkét végzős egyenként átvette az oklevelet Bíró Boróka Júlia évfolyamvezető adjunktustól, aki méltatta a hallgatók négy év alatti teljesítményét, kiemelve a tanulmányi versenyeket, diákköri konferenciákat, az önkéntes munkát, de arról is szólt, hogy többen már dolgoznak családi gazdaságban, hozták ottani tapasztalataikat és viszik az egyetemen megszerzett tudást.

Miklós Edit végzős évfolyamelső, a Sapientia Ferber Miklós egyesült államokbeli mecénásának ösztöndíjában is részesülő hallgató, több szakmai vetélkedő nyertese megköszönte a tanárok, a szülők hozzáállást, úgy vélte, a négy év után kész a termés, bár még van, amit tanulni, tapasztalni. Bandi Melinda a harmadévesek nevében köszöntötte a búcsúzókat, verssel és énekkel közreműködött Steigerwald Tibor és Kocsis Gáspár, áldást mondott Dénes Katinka református lelkész és Tatár Ágnes Tekla unitárius segédlelkész.

A ballagási ünnepség végén a hagyomány szerint a végzősök átadták a felnevelt búzakalászokat a kisebb hallgatóknak, himnuszaink közös eléneklése után a búcsúzó hallgatók bejárták a szokásos kört az egyetem épületében, amely ősszel már három szaknak lesz otthona: az agrármérnöki és az erdőmérnöki szak négy-négy évfolyamának, valamint az induló testnevelés és edző szaknak.

Kezdődik a felvételi beiratkozás

Jelenleg százhatvanöten tanulnak a sepsiszentgyörgyi Sapientián, közel negyven oktatója van a helyi tanulmányi központnak. A július 3-tól, azaz hétfőtől kezdődő felvételi beiratkozásra az agrármérnöki szakon huszonöt tandíjmentes és öt költség-hozzájárulásos helyet hirdetnek, az erdőmérnöki szakon ugyanennyit, a sport és edzőképző szakon tizenöt tandíjmentes helyre és tíz költség-hozzájárulásos helyre várják a jelentkezőket. Bővebb információk a sapientia.ro honlapon olvashatóak, ahol a kolozsvári, marosvásárhelyi és a csíkszeredai kar képzéseiről is részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők.