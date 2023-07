Kézdivásárhely és Hatvan 25 éve testvérváros

Elsőként Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere köszöntötte az ünneplőket, és emlékeztetett arra, habár a két város hivatalosan csak huszonöt éve lépett testvérvárosi kapcsolatba, a kézfogás már sokkal korábban, 1990 nyarán megtörtént. A két város akkori vezetői megkeresték egymást, és több téren is konkrét terveket szőttek, de a hivatalos szerződés aláírására csak 1998. június 7-én került sor.

Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere – aki számtalanszor járt már a céhes városban – beszédében azt emelte ki, hogy ahányszor ide látogat, jó emberek, barátok közé jön, akik szívesen látják. Azt is elmondta, hogy a hatvani küldöttség nem jött üres kézzel, egy gránittéglát hozott, amelyre Kézdivásárhely neve van felvésve, az pedig nem mása, hanem gyakorlatilag ugyanaz a gránittégla, mint mely a budapesti Kossuth téren lévő Összetartozás emlékhelyén is látható. A másik ajándék a hatvani városházáról készített festmény, a kárpátaljai Beregszász testvérváros egyik képzőművészének munkája.

A hatvani polgármester felkérésére Szinyei András alpolgármester, a testvérvárosi szerződés aláírója emlékezett a huszonöt évvel ezelőtti eseményekre és vázolta fel az azóta is élő, gyümölcsöző, sokoldalú kapcsolatokat. Ő sem érkezett üres kézzel, korabeli, általa készített fényképalbumot nyújtott át Bokor Tibor polgármesternek. Arra is emlékeztette a megjelenteket, hogy huszonöt évvel ezelőtt ugyanebben a teremben írták alá a testvérvárosi szerződést, majd korabeli dokumentumokat mutatott be, olvasott fel azokból és saját jegyzeteiből.

A testvérvárosi kapcsolat megerősítéséről szóló megállapodást látott el kézjegyével a két város polgármestere, majd Dimény Attila múzeumigazgató a közös tárlatról és a kiállító művészekről beszélt. Elmondta: négy hatvani képzőművész, Bugyi István József, Mátyássy Gábor, Szpisják Pál és Maldrik Gábor, valamint kilenc kézdivásárhelyi alkotó – Sárosi Csaba, Sárosi Mátyás Zsolt, Vetró András, néhai Vetró-Bodoni Zsuzsa, Vetró-Bodoni Sebestyén András, Vetró-Bodoni Barnabás, Nagy Lajos, Vajna László Károly és Gábor Balázs – munkája látható a közös tárlaton. A közös kiállítást Deák Ferenc magyartanár, műkritikus nyitotta meg, méltatta a falakon látható, változatos technikával készült alkotásokat. A tárlat július 13-áig látogatható.