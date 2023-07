Hálaadó szentmise a kantai római katolikus templomban

Pappá szentelésük huszonötödik évfordulóján, 2018. július 7-én ugyanebben a templomban közösen mutatott be hálaadó szentmisét a két ezüstmisés egyházi elöljáró. A hálaadó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálta Vargha Béla főesperes és Dávid György főesperes koncelebrálásával, valamint több kézdi-orbaiszéki plébános részvételével. Az érsek szentbeszédében szólt az előző napról is, amikor Csíkszeredában a Szent Ágoston-plébániatemplomban szentmisét mutatott be az egészségügyi dolgozókért, a betegekért és azok családtagjaiért, majd ellátogatott a megyei sürgősségi kórházba és az intenzív osztályra. „Hálát adni jöttünk, és nem ünnepelni, de végül ünnep lett belőle” – hangsúlyozta az érsek, akit Vargha Béla és Dávid György főesperesek üdvözöltek, majd két ministráns az alkalomhoz illő verssel és virágcsokorral köszöntötte a két jubiláló egyházi méltóságot. Az érsek arról is szólt, hogy sokan vannak a templomban olyanok, akik harminc évvel ezelőtt is jelen voltak, holott két kézdiszéki településen van búcsús vasárnap, ahol a paptestvéreknek jelen kell lenniük. A hálaadó szentmise közös fényképezéssel, a magyar és a pápai himnusz eléneklésével ért véget.