Kétezer fölött a medvék száma Háromszéken

A legutóbbi hivatalos számítás, összeírás szerint 2083 medve él Háromszéken – derül ki a megyei környezetvédelmi ügynökség tevékenységi beszámolójából. Ebben azt is ismertetik, hogy az intézményhez tavaly közel háromszáz kártérítési dosszié érkezett. A károk meghatározó részét medvék okozták. A nagyvadak jelenlétét ugyanakkor egyre több településről jelzik, így Sepsiszentgyörgyön is gyakori lett a riasztás.

A tevékenységi beszámolóban foglaltak szerint a megye erdeiben végzett legfrissebb összeírás egyértelművé teszi, hogy a medvepopuláció az elmúlt években exponenciálisan nőtt. A korábbi hivatalos adatok 1600 körülire becsülték számukat.

A beszámolóban kitérnek arra is, hogy 2011 óta összesen 241 medvét lőttek ki, s tavaly 56 kilövési engedélyt állítottak ki. Ami a károkat illeti, az ügynökséghez az önkormányzatoktól a múlt évben összesen 294 kártérítési igénylés érkezett, ezek meghatározó része, 273 medvék által okozott kárra vonatkozik. A többit farkasok, hódok, szarvasok, vaddisznók okozták. Mindezekről jegyzőkönyvet készítettek, és megfogalmazták a kártérítési igénylést, amelyet elküldtek a környezetvédelmi szaktárcához. Ez év elejétől ugyanakkor 65 további kártérítési kérést vettek nyilvántartásba. Ezek esetében is a medvék voltak a fő károkozók, 63 ilyen kérést jegyeztek. Idéntől a kártérítések kifizetése is az ügynökség hatáskörébe tartozik, a vonatkozó kormányhatározat hatálybalépése óta közel 147 ezer lejnyi kifizetést hagytak jóvá, és az összeg mintegy egyharmada el is jutott a károsultakhoz.

Az ügynökség vezetője, Gheor­ghe Neagu a napokban kijelentette, a rendelkezésükre álló adatok kétségkívül bizonyítják, hogy a beavatkozások mellett is folyamatosan nő a medvepopuláció, és meglátása szerint az állományszabályozás lenne a megoldás. Mint ismert, Tánczos Barna volt környezetvédelmi miniszter mandátuma egyik utolsó lépéseként aláírta azt a jogszabályt, mely több mint 450 példány kilövését engedélyezte volna az ország területén állományszabályozási céllal. A jogszabály viszont fennakadt a Román Tudományos Akadémia szűrőjén, és egyelőre semmit nem tudni sorsáról.

Az elmúlt hónapokban Háromszéken egyre gyakoribb a medveészlelés a településeken, illetve majd minden héten komoly károkról (több tíz haszonállat megölése) érkeznek jelentések. A községeken kívül csak júniusban Sepsiszentgyörgyön nyolc alkalommal kapott riasztást a lakosság, ami több, mint a tavaly egész évben beérkezett. A Ro-Alert rendszeren keresztül érkező értesítések viszont a bejelentések alapján történnek, így előfordulhat, hogy a nagyvadak gyakrabban járnak a településen, csak vagy nem észlelik őket, vagy a 112-es egységes segélyhívón nem tesznek bejelentést a jelenlétükről.

A településekre (Mikóújfalu, Illyefalva) bejáró pár példányt sikerült eltávolítani/kilőni a veszélyes egyedekre érvényes sürgősségi beavatkozási szabályok szerint, miután rendszeresen gondokat okoztak.