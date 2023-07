A közel 240 kilométeres úton számos látnivalóban volt részük a sepsiszentgyörgyi diákoknak, akik megtekintették a regéci, a boldogkői, a füzéri és a sárospataki Rákóczi-várat, a Megyer-hegyi tengerszemet, Mátyás király kútját és nem utolsósorban a hollóházi porcelán múzeumot. A háromszéki gyerekek az útjuk során eljutottak Vizsolyba is, ahol megtekintették a bibliakiállítást. Emellett a korhű, 16. századi nyomdászműhelyben ki-ki maga is kipróbálhatta, hogyan is működött abban az időben a nyomdagép. Az eseménydús hat nap alatt a szentgyörgyi kerekezők a következő településeket is érintették: Pálháza, Makkoshotyka, Tokaj, Fony.

A gyerekek bevallása szerint ez a biciklis vándortábor egy életre szóló élmény volt számukra, és tervezik, hogy a közeljövőben egy másik útvonalat is kipróbálnak majd. (szakács–péter–kerezsi)